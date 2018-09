Barcelona rotet bort to poeng med 2-2 mot Girona

Barcelona tok seg tilbake i tabelltoppen etter å ha lånt den bort til Real Madrid, men gikk på sesongens første poengtap da det ble 2-2 hjemme mot Girona.

Etter at fem serierunder er spilt er det Barcelona og Real Madrid som er i føringen med 13 poeng. Barca har to mål bedre målforskjell.

Alt så rosenrødt ut for Barcelona da lagets argentinske storscorer Lionel Messi gjorde 1-0 etter 19 minutter. Han satte sitt femte seriemål for sesongen etter forarbeid av chileneren Arturo Vidal.

Så skulle det gå så mye verre for de regjerende spanske mesterne. Clément Lenglet fikk direkte marsjordre fra dommeren etter 35 minutter. Hjemmelaget måtte kjempe videre med ti mann. Det viste seg selv for hittil ubeseirede Barcelona å bli for tøft.

Uruguayanske Cristhian Stuani utlignet på overtid i 1. omgang etter at Aday på flott vis hadde fått det rommet han trengte til å legge inn.

Seks minutter pausen slo Stuani til igjen og sendte gjestene opp i en 2-1-ledelse. Dermed er også Stuani likt med Messi på scoringstoppen i La Liga etter fem runder.

Messi var ikke så langt unna sitt sjette for sesongen. Etter en times spill traff han tverrliggeren med et frispark.

Barcelona-veteranen Gerard Piqué sto bak utligningen da han var høyest inne i feltet på en corner og headet inn 2-2. Det var en solid revansj for stopperen etter tafatt spill ved begge Stuanis mål i det katalanske derbyet.

Til tross for en mann mindre presset Barcelona på mot slutten av kampen. Philippe Coutinho hadde et par gode muligheter til å avgjøre.

Tidligere søndag gjorde Wissam Ben Yedder hattrick i første omgang da Sevilla slo Levante 6-2 på bortebane og klatret til 7.-plass.

Valencia sliter tungt og er fortsatt uten seier etter at kaptein Dani Parejo og trener Marcelino Garcia begge fikk rødt kort i lokaloppgjøret mot Villarreal som endte 0-0. Valencia er uten scoring i sine tre siste kamper og har bare fem lag bak seg på tabellen.

(©NTB)

Mest sett siste uken