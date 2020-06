Barcelona-seieren glapp etter frekk frisparkvariant

MÅLDOBBEL: Barcelona-angriper Luis Suárez har ikke vært kjent for å sette like mange sjanser som før denne sesongen. Lørdag ble det to fulltreffere, men det holdt likevel ikke til seier. Foto: Lalo Villar (AP / NTB scanpix)

Enda et skudd for baugen i gullkampen for katalanerne.

CELTA VIGO - BARCELONA 2-2: Et lurt frispark fra Iago Aspas kombinert med en feilplassert mur sørget for at Barcelona måtte nøye seg med 2-2 mot Celta Vigo i spansk fotball lørdag. Aspas bøyde inn utligningen i den nærmeste kroken da det bare gjensto to minutter av ordinær tid i Galicia. Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen sto bare som en passiv tilskuer da frisparket til Celta-kapteinen passerte inn i nettmaskene. Real Madrid er ubeseiret etter koronapausen og har tatt kontroll på tabelltoppen i La Liga. Barcelona, som aller helst trengte tre poeng for å holde følge med Real, måtte tåle en ny liten nedtur lørdag. For femte gang på rad mislyktes den katalanske fotballstorheten i forsøket på å slå Celta Vigo på bortebane. Barcelona tok riktignok tilbake tabelltoppen med det ene poenget, men leder La Liga med bare ett poeng mer enn Real Madrid. Hovedstadsklubben har én kamp til gode. Mannskapet til Zinédine Zidane tar imot Barcelonas byrival og tabelljumbo Espanyol søndag. (©NTB)