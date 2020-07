Barcelona-sjefen røpet at samtaler om storovergang har stoppet opp

Barcelona-president Josep Maria Bartomeu vedgikk mandag at klubben ikke lenger er i samtaler med Inter om et kjøp av spissen Lautaro Martínez.

22 år gamle Martinez har scoret 17 mål i alle turneringer for Inter denne sesongen. Den siste tiden har han vært satt i forbindelse med en overgang til Barcelona.

Nå bekrefter den spanske fotballgigantens president at samtaler har vært gjennomført, men han kommer også med en annen innrømmelse.

– Vi snakket med Inter for noen uker siden, men nå har diskusjonene stoppet opp. Nå snakker vi ikke sammen, sa Bartomeu til katalansk TV mandag.

– Vi må fullføre La Liga og mesterligaen, så får vi se hva prioriteringene blir etter det, tilføyde han.

TILFREDS: Alt tyder på at Neymar blir værende i Paris Saint-Germain også neste sesong. Foto: Anne-christine Poujoulat (AFP)

Barcelona-toppen gikk også langt i å bekrefte at det ikke blir noen snarlig retur til klubben for brasilianske Neymar.

– Jeg tror ikke PSG vil gjøre noen spillere tilgjengelige på overgangsmarkedet, og Neymar er PSG-spiller, sa Bartomeu.

Samtidig understreket han som tidligere at det pågår samtaler om en ny kontrakt for Lionel Messi. Bartomeu tviler ikke på at argentineren fortsetter karrieren på Camp Nou.

Hevdet enighet om de personlige betingelsene

Det er storavisen ESPN som kom med nyheten.

De meldte i helgen som var at Inter-stjernen, Lautaro Martinez, hadde kommet til enighet med Barcelona om sine personlige betingelser.

Men de la også til grunn at det var flere faktorer som ville spille inn før overgangen kunne bli et faktum.

Først og fremst handlet det om at klubbene måtte komme til enighet om en pris for spilleren. 22-åringen står med 17 nettkjenninger i alle turneringer for Inter denne sesongen, og har vært et av lagets midtpunkt under Antonio Conte.

BARCELONA-PRESIDENT: Josep Bartomeu kunne fortelle nedslående Martinez-nyheter til Barcelona-supporterne. Foto: Emilio Morenatti (AP)

Barcelona har også økonomiske utfordringer i sommer, og skal ha strøket så mye som 200 millioner euro fra budsjettet neste sesong, som en direkte konsekvens av koronaviruset.

ESPN meldte dermed at klubben er nødt til å selge unna før de kan investere igjen, og det skal være Philippe Coutinho som er spilleren klubben har pekt seg ut. Barcelona skal være forberedt på at de vil tape penger på spilleren de betalte 160 millioner euro for da de hentet han fra Liverpool i 2018.

