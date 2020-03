Barcelona-stjerne Gerard Pique i strupen på Real Madrid etter El Clasico: Nå slår Sergio Ramos tilbake

Gerard Pique mener han aldri kan huske en dårligere Real Madrid-forestilling enn det som skjedde søndag kveld, men Sergio Ramos gir svar på tiltale umiddelbart.

- Dette er en av de dårligste Real Madrid-prestasjonene jeg har opplevd på Santiago Bernabeu, før pause, sa Barcelona-stjernen ifølge Daily Mail etter kampen.

Da hadde han akkurat vært med på å tape 0-2 borte mot Real Madrid, et tap som gjør at rivalene skyver Barcelona ned fra tabelltoppen i La Liga.

Pique innrømmer samtidig at Barcelona ikke var på sitt beste, de heller, men gir null honnør til rivalene for å dratt i land seieren.

- Om vi bare hadde gjort mer ut av sjansene før pause. Da hadde de hatt et fjell å bestige, sa forsvarsspilleren.

Real Madrids Sergio Ramos, som spilte nok en god kamp i hjemmelagets midtforsvar, kunne naturligvis ikke la sjansen by seg til å svare på Piques uttalelser.

- Jeg ville signert en avtale øyeblikkelig om det ville betydd at vi skulle vinne hver eneste El Clasico ved å spille så dårlig før pause som han hevder, kontrer Ramos.

Real Madrid leder nå La Liga med ett poeng etter søndagens seier over erkerivalen. 19 år gamle Vinícius Júnior scoret 1-0-målet før Mariano Diaz satte sluttresultatet til 2-0 med sin scoring like før slutt.

- De går styrket fra denne kampen, men jeg har ikke gitt opp. Vi har nok i dette laget til å vinne La Liga, sier Pique.

Zinedine Zidane, som er under press som Real Madrid-manager, pustet nok lettet ut etter seieren. En El Clasico-triumf gjør alltid at kritiske stemmer blir litt mindre høylytte i en periode.

- Det har vært en vanskelig uke. Vi hadde en tøff kamp mot Manchester City, der vi spilte 80 gode minutter, men likevel tapte kampen. Jeg vil ikke si at spillerne mine ble påvirket av det tapet, men vi snakket mye om at denne kampen ville bli en mulighet til å slå tilbake. Jeg har et fantastisk lag, og dette resultatet gir oss en boost, sier Zidane ifølge Daily Mail.

Barcelona manager Quique Setien var på sin side svært skuffet over resultatet.

- Det er ufattelig at kampen endret seg så mye etter pause. Vi begynte å miste ballen oftere, vi var nervøse, og de gjorde at Real Madrid fikk overtaket, sier han.

Barcelona fortsetter La Liga med hjemmekamp mot Martin Ødegaard og Real Sociedad lørdag 18.30. Real Madrid spiller borte mot Real Betis søndag kveld.

