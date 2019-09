Barcelona-talentet Ansu Fatis far: - Det var min drøm at han skulle spille for Portugal

Har nylig mottatt sitt spanske statsborgerskap.

Unggutten Ansu Fati har vært en åpenbaring for Barcelona så langt denne sesongen. 16-åringen har ikke bare vært å se i startoppstillingen til Barcelona, han har også scoret viktige mål mot både Osasuna og Valencia denne sesongen.

Angriperen ble tatt opp som del av troppen til Barcelona etter skader på Lionel Messi og Ousmane Dembélé, men har overgått absolutt aller forventninger i starten av sesongen.

Med sin scoring borte mot Osasuna ble han tidenes yngste målscorer for Barcelona i LaLiga, med sine da 16 år og 304 dager. Det var yngre enn både Bojan Krkic (17 år og 53 dager) og Messi (17 år og 331 dager) som kom på plassene bak.

Det har ført til at man allerede har begynt å snakke om hvilket landslag unggutten skal representere i løpet av sin karriere. Det er nemlig slik at den unge juvelen kan ta en del ulike valg.

Mange valg

Fati er nemlig født i det afrikanske landet Guinea-Bissau, som er en tidligere koloni under Portugal. Det gjør at han også kan velge å spille for portugiserne. Selv flyttet Barcelona-unggutten til Sevilla i Spania da han var seks år.

I teorien kunne han også ha valgt å spille for fødelandet Guinea-Bissau. Tidligere har også PSV Eindhoven-stjernen Bruma hatt valget, men bestemte seg da for å spille for Portugal.

Den spanske avisen Sport har tidligere skrevet at Ansu Fati allerede har bestemt seg for at han ønsker å representere det spanske landslaget. Han har til gode å spille for noe landslag.

BARCELONA-ERFARING: Luis Rubiales, presidenten i det spanske fotballforbundet, overleverte det spanske ligatrofeet til Lionel Messi of Barcelona i fjor. Foto: Pau Barrena (AFP)

Tidligere denne uken rapporterte The Guardian at Fati har fått sitt spanske statsborgerskap, og det er ventet at han slutter seg til det spanske U17-landslaget som skal spille VM i Brasil.

Men skal vi tro Fatis far, Bori Fati, så er det hverken han eller hans sønn ønske å spille for det spanske landslaget:

- Min drøm har vært å se min sønn spille for Portugal, og jeg tror det også var hans drøm. Nå er det vanskelig, sier supertalentets far i et intervju med den portugisiske avisen A Bola.

Han forteller at han var i kontakt med representant for det portugisiske fotballforbundet for en tid tilbake, men at han siden ikke hørte noe fra portugiserne.

Portugisisk kompis

Senere skal han ha fått en telefon fra en annen profilert herremann i et annet fotballforbund:

- Etter kampene han (Ansu) spilte for Barcelona, så begynte trykket fra Spania å bli større. Jeg ble kontaktet direkte av presidenten for det spanske fotballforbundet, Luis Rubiales, forteller Fatis far.

- Han føler seg portugisisk, og det gjør jeg også. Det ville vært enkelt om han hadde spilt for Portugal, det hadde vært enkelt for Benfica-spilleren Umaro Embaló å overbevise ham. Han er en god venn, og han snakker med Ansu hver dag, sier Bori.

Embaló, som er 18 år, har representert Portugal på U16- til U19-nivå, og har blant annet blitt koblet til Manchester United. Slik som Ansu Fati, så er han også født i Guinea-Bissau.

- Alt er i Ansus hender. Jeg vet at han hadde likt å spille for Portugal. Når han er hjemme, så ikler han seg alltid en portugisisk landslagsdrakt som han har fått fra Umaro, sier Bori Fati.

Hans far kunne også avsløre at 16-åringen fort kunne være å se i drakten til Lisboa-klubben sist sommer. Den avtalen skal ha falt sammen da Sporting ville ha angriperen inn på ungdomslagene, mens Barcelona kunne garantere plass på sitt b-lag.

Den siste tiden har Ansu Fati også rukket å debutere i Champions League for Barcelona. Han startet nemlig oppgjøret på Signal Iduna Park da katalanerne spilte 0-0 mot Borussia Dortmund.