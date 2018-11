Barcelona tapte viktige poeng

Lionel Messi var tilbake fra skade og scoret to ganger, men Barcelona tapte likevel overraskende 3-4 hjemme mot Real Betis søndag.

Dagen før hadde Atlético Madrid tatt en viktige trepoenger i toppen av La Liga og lagt press på Barcelona foran søndagens kamp.

Betis gikk opp i ledelsen da Junior Firpo dundret ballen i mål etter 20 minutter. Ti muntter senere økte gjestene ledelsen til 2-0 ved Joaquín Sánchez Rodríguez.

Etter hvilen ble Barcelona tildelt straffespark, og Lionel Messi var sikker fra ellevemeteren. Argentineren reduserte for vertene og holdt hjemmelaget inne i kampen.

Men det gikk ikke mange minuttene for Betis igjen fikk nettkjenning. Giovani Lo Celso økte Betis ledelse til 3-1.

Kampen var for all del ikke over, og Barcelona ga alt i jakten på redusering. I kampens ti siste minutter fikk de betalt for arbeidet. Arturo Vidal med Barcelona-redusering til 2-3.

Kun tre minutter etter Barcelonas redusering var Betis igjen farlige foran mål, og Sergio Canales økte gjestenes ledelse.

Ut i overtiden fikk Barcelona en trøstescoring. Messi scoret sitt andre for kvelden, men det hjalp ikke for vertene.

I Vitora tok Alavés i mot Huesca. Alavés hadde aldri tapt hjemme mot Huesca i La Liga, og kampen søndag endret ikke den gode statistikken. Gjestene kom imidlertid best i gang og tok ledelsen ved Moi Gómez. Vertene sikret likevel seieren 2-1 etter scoringer av Jony Rodríguez og Rubén Sobrino.

Alavés og Atlético ligger kun ett poeng bak Barcelona, som fremdeles topper tabellen.

(©NTB)

Mest sett siste uken