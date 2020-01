Barcelona-tilbudet kom for tidlig for klubbkjempen

Den spanske fotballprofilen Xavi bekrefter at han var ønsket som ny Barcelona-trener, men sier at tidspunktet denne gangen ble feil.

Tidligere denne uken ble Quique Setien ansatt som ny Barcelona-trener etter at Ernesto Valverde fikk sparken. Det meste tyder imidlertid på at Setien ikke var førstevalget i den katalanske fotballstorheten.

Den tidligere midtbanekjempen Xavi skal ha vært sterkt ønsket som Valverde-erstatter, men valgte å takke nei til muligheten han ble forelagt av Barcelonas fotballdirektør Eric Abidal.

– Jeg fikk et tilbud av Barcelona i et møte med Eric Abidal, men jeg takket ikke ja til dette tilbudet, særlig fordi det er for tidlig for meg å trene Barcelona, sa Xavi i en uttalelse torsdag.

Han understreker samtidig at han fortsatt drømmer om å få det sportslige ansvaret i sin tidligere arbeidsgiver senere i trenerkarrieren.

Xavi tror Barcelona har truffet et rett valg ved å ansette Quique Setien nå.

– Jeg elsker den nye Barcelona-treneren. Jeg elsker måten han jobber på, og jeg forventer at han får suksess med laget, sier 39-åringen.

Xavi, som er et produkt av Barcelona-akademiet, spilte mer enn 500 ligakamper for den spanske fotballstorheten. Ingen har flere. Han vant mesterligaen fire ganger og La Liga åtte ganger som Barcelona-spiller.

