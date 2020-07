Barcelona-topp «lover» Messi-signering – freder kritisert trener

Barcelona-president Josep Maria Bartomeu sier klubben har en forpliktelse til å forlenge Lionel Messis kontrakt. Antydninger om trenerbytte avfeier han blankt.

Spekulasjonene har rast friskt rundt den spanske fotballgiganten den siste tiden. Framtiden til både Lionel Messi og trener Quique Setién har vært tema.

Flere medier har meldt at forhandlingene om en ny avtale for Messi har gått i stå. I et intervju med radiostasjonen Rac1 tirsdag så president Bartomeu seg nødt til å kommentere ryktene.

– Normalt forklarer vi ikke diskusjoner som pågår med spillere, men det er åpenbart at vi har en forpliktelse til å forlenge med ham, sa Barcelona-toppen.

Trenerkritikk

Den argentinske fotballstjernens nåværende kontrakt utløper i 2021.

– Han er historiens beste spiller. Han har mange år igjen som spiller, sa Bartomeu i radiointervjuet og la til at Messi flere ganger har understreket at han vil avslutte karrieren på Camp Nou.

Det gjør klubbpresidenten sikker på at argentinerens signatur kommer på plass.

Barcelona har havnet fire poeng på etterskudd i duellen med Real Madrid om seriemesterskapet i Spania denne sesongen. Det har ført til kritikk mot trener Quique Setién.

Angrer ikke trenerbytte

Klubbledelsen synes imidlertid ikke å ha noen planer om å ta grep på trenersiden.

– Setien kommer selvsagt til å fortsette. Jeg er ganske fornøyd med utviklingen vi viser i kampene, til tross for uavgjortresultatene, sa Bartomeu.

I forkant av søndagens 4-1-seier mot Villarreal hadde Barcelona tre uavgjort på fire kamper.

Klubbpresidenten avviser at han angrer beslutningen om å avslutte samarbeidet med trener Ernesto Valverde i januar.

