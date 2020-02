Barcelona vant knepent. Men en Getafe-spiller stjeler overskriftene: - Er det et tegn?

Mål fra Antoine Griezmann og Sergi Roberto sørget for 2-1 seier for Barcelona i La Liga-kampen mot Getafe lørdag.

BARCELONA - GETAFE 2-1

Etter en tam start på kampen så det ut til at Barcelona skulle vinne enkelt da de scoret to mål på seks minutter rett før pause, men en scoring av Angel Rodriguez og en kjempesjanse til Getafe gjorde kampen langt jevnere i annen omgang.

Lionel Messi gikk av banen uten scoring for fjerde kamp på rad, noe han ikke har gjort siden november 2013, men han fikk målgivende da Barcelona tok ledelsen.

Argentineren fikk ballen rett utenfor sekstenmeteren, og på første touch sendte han enkelt gjennom Griezmann, som chippet ballen i mål over en utrusende keeper.

VAR

Drøye ti minutter tidligere hadde Allan Nyom satt ballen i mål for Getafe etter en corner, men målet ble annullert etter VAR-sjekk ettersom kameruneren gjorde et sperretrekk på Samuel Umtiti i forkant av målet.

Istedenfor var det Barcelona som tok ledelsen, og seks minutter etter 1-0-målet kunne Roberto doble ledelsen. Junior Firpo, som var byttet inn for en skadd Jordi Alba, slo et innlegg langs bakken. Etter et overhopp av Ansu Fati plasserte Roberto ballen sikkert i mål.

20 minutter etter pause kom reduseringen da Rodriguez scoret på hel volley, og seks minutter senere var det bare så vidt Marc-André ter Stegen klarte å avverge en dødball fra Getafe.

Mye av overskriftene kommer uansett til å handle om Getafes målscorer, Ángel. For den siste tiden har nemlig målsniken blitt koblet med en overgang til nettopp Barcelona.

Den spanske radiokanalen Cadena Cope, så vel som flere spanske avisen, har tidligere skrevet at Ángel har vært et av navnene som har toppet ønskelisten til Barcelona grunnet skadesituasjonen.

Katalanerne har nemlig Ousmane Dembélé ute med skade i fem måneder, hvilket gjør at LaLiga har gitt klubben dispensasjon til å hente inn en erstatter midt i sesongen. Dette er vanlig prosedyre, og noe som overhode ikke er uvanlig for spansk fotball.

- Er det et tegn?

Da 32-åringen hamret ballen i mål var det blant annet hans manglende feiring som gjorde at blant andre Marca tenkte dette fort kunne være et tegn:

- Han scorer som Ibrahimovic, men velger å ikke feire! Er det en detalj? Er det et tegn? Velger han å ikke feire fordi laget ligger under, spurte den spanske storavisen på Twitter.

Også Viasports LaLiga-ekspert, Petter Veland, synes det var meget spesielt at det var akkurat Ángel som hadde satt ballen i mål:

- God aksje lagt inn for å bli hentet av Barça?!, spurte Veland retorisk på Twitter etter scoringen.

Den spanske statistikk-guruen MisterChip vartet også opp med litt snacks rundt spissene sensasjonelle tall:

- Han er spilleren med best scoringssnitt i LaLiga-sesongen 2019/2020-sesongen. Dette er til de som ikke har satt ham spille, og som ler av at Barcelona er interessert i ham, skriver MisterChip.

2-1 holdt likevel ut kampen, og med seieren går Barcelona opp à poeng med tabelleder Real Madrid, med ti poeng ned til Getafe. Real Madrid kan skaffe seg tre poengs luke igjen med seier over Celta søndag.

