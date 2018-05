Barcelona vil løse ut Griezmann

Barcelona har informert Atlético Madrid om at klubben vil utløse Antoine Griezmanns utkjøpsklausul på 100 millioner euro, melder spansk radio.

Summen tilsvarer 960 millioner kroner.

– Barcelona har sagt til Atlético at de vil betale utkjøpssummen for Griezmann, og Atlético vet at spilleren forsvinner ved sesongslutt, meldte Cadena Cope uten å oppgi sin kilde.

Usikkerheten om Griezmanns framtid kunne ikke kommet på et verre tidspunkt for Atlético Madrid, som forbereder seg til neste ukes europaligafinale mot Marseille.

Tidligere tirsdag avslo Atlético-president Enrique Cerezo å klargjøre Griezmanns framtid i klubben etter at flere medier meldte at han hadde spist middag med spilleren i et forsøk på å overtale ham til å bli i klubben. Det skal han ha gjort med et tilbud om en kraftig forbedret kontrakt.

Cerezo har benektet å ha hatt samtaler med Griezmann, men ville ikke uttale seg sikkert om den franske spissens framtid i klubben.

– Jeg kan si dere en ting: Antoine Griezmann er Atlético-spiller i dag, sa Cerezo.

– Jeg kan ikke si mer, for jeg vet ikke mer.

Det har lenge vært spekulert i at Barcelona vil hente Griezmann.

