Barcelona vraker de verdenskjente stripene

De verdenskjente «blaugrana»-stripene på Barcelonas drakter forsvinner når neste sesong settes i gang.

Det bekrefter storklubben selv mandag kveld.

På eget nettsted Barcelona opplyser at neste sesongs hjemmedrakter for første gang i klubbens historie vil være frie for de klassiske stripene.

FC Barcelona skal isteden spille i en slag sjakkrutete drakt, et møsnter som ikke er ulikt det Kroatias landslag har spilt med i mange år.

Klubbens lett gjenkjennelige farger, blå og burgunder, fortsetter å prege draktene som før.

NYTT DESIGN: Sergi Roberto og de øvrige Barcelona-stjernene skal spille med drakter som muligens faller godt i smak hos den kroatiske lagkompisen Ivan Rakitic. Foto: fcbarcelona.com (FC Barcelona)

Det nye mønsteret er ifølge klubbens forklaring inspirert av utseendet til kvartalene i bydelen Eixample, hvis man ser disse ovenfra. Eixample ligger i sentrum av Barcelona, mellom gamlebyen og forstedene som tidligere lå utenfor bymuren som ble revet i årene 1854-1856.

Historisk endring



Den katalanske storklubben opplyser at klubbens hjemmedrakt alltid har hatt en form for striper inntil nå. Nå er det imidlertid tid for en forandring. Den nye overdelen blir supplert med en blå shorts.

Endringene blir gjort på draktene både for klubbens fotballag for begge kjønn, håndballag og basketballag.

STJERNE PÅ DAMELAGET: Den nederlandske vingen Lieke Martens. Foto: fcbarcelona.com (FC Barcelona)

Fra neste sesong spiller den norske landslagsprofilen Caroline Graham Hansen i det nye Barcelona-mønsteret. Hun ble klar for Barcelona for bare et par uker siden, og poserte ved den anledningen i stripete drakt.

Trend



Barcelonas mer kjente herrer vant La Liga-tittelen i Spania denne sesongen. Men verken i mesterligaen eller i cupen klarte mannskapet til Ernesto Valverde å gå hele veien.

Nylig meldte også den italienske storklubben Juventus at den bryter med det klassiske designet på sine klubbdrakter.

Juventus har alltid holdt fast ved sine hvite og svarte striper, men det blir det nå en endring på. Torino-klubben skal nå spille med en trøye med såkalt splittdesign.