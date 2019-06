Barcelona vraker stripene

Lionel Messi blir ikke å se i striper for klubblaget til høsten. Foto: Miguel Morenatti / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Den spanske fotballstorheten Barcelona opplyser at neste sesongs hjemmedrakter for første gang i klubbens historie vil være frie for de klassiske stripene.

I stedet vil klubbens lett gjenkjennelige farger, blå og burgunder, framkomme på drakten i et mer sjakkrutete-inspirert mønster. Den katalanske storklubben opplyser at klubbens hjemmedrakt alltid har hatt en form for striper så langt. Nå er det imidlertid tid for en forandring. Den nye drakten blir supplert med en blå shorts. Barcelona vant ligamesterskapet i Spania denne sesongen, men verken i mesterligaen eller i cupen klarte mannskapet til Ernesto Valverde å gå hele veien. (©NTB)