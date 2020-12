Barcelona ydmyket av Ronaldo: - Det er nesten uvirkelig

Ronaldo viste seg fra sin beste side da han var tilbake på Barcelonas hjemmebane.

BARCELONA - JUVENTUS 0-3:

Barcelona har hatt en tung start på sesongen, og det ble ikke bedre da de fikk besøk av Cristiano Ronaldo.

- Det er nesten uvirkelig at dette er Barcelona, sa kommentator Roar Stokke da Ronaldo scoret sitt andre for dagen. Barcelona var nesten ikke til å kjenne igjen som det storlaget de egentlig er.

Det var nemlig klasseforskjell på Juventus og Barcelona tirsdag kveld. Cristiano Ronaldo fikk sjansen fra straffemerket to ganger og var sikker som banken. Weston McKennie scoret Juventus tredje med en herlig volley.

På et tidspunkt uttalte kommentatorene Roar Stokke og Lars Tjærnås at kampen fort kunne ende med lignende siffer som da Barcelona ble banket 8-2 av Bayern München i sommer. Så ille ble det ikke for Barcelona, men de hadde ikke mye å stille opp med mot Juventus.

Med seier over Barcelona er Juventus også gruppevinnere i gruppe G. Begge lag endte på 15 poeng, men Juventus er gruppevinnere på innbyrdes oppgjør.

Ronaldo-show fra start

Barcelona mot Juventus er et storoppgjør i seg selv, men tirsdag kveld var det duellen mellom Messi og Ronaldo som var den store snakkisen før kampstart. De to maskinene har fulgt hverandre som skygger de siste 15 årene, men det var Ronaldo som kunne juble i Barcelona tirsdag kveld.

Det var nemlig Ronaldo som skulle havne i begivenhetens sentrum. I det 12. minutt utfordret Ronaldo Barca-stopperen Araujo til venstre i sekstenmeteren. Ronaldo gikk på utsiden, Araujo fikk kroppen foran og begge gikk i bakken. Dommeren pekte umiddelbart på straffemerket. En avgjørelse ikke alle var enige i.

- Kunne se ut som det var hardt idømt. Sjeldent det gis straffespark i de der situasjonene, sa kommentator Roar Stokke.

- Etter regelboka kan han dømme straffe, men jeg er helt enig med deg. I 8 av 10 tilfeller blir det aldri blåst straffe på akkurat sånne situasjoner, fulgte ekspert Lars Tjærnås opp.

Men straffe det ble det. Og fra elleve meter var Ronaldo sikker som banken. Portugiseren skjøt knallhardt midt i mål, mens Ter Stegen gikk til venstre.

Nydelig Juve-angrep

Det var klasseforskjell på storlagene i starten av kampen, og det var et blekt Barcelona som møtte opp de første 20 minuttene. Det utnyttet Juventus til det fulle.

I det 20. minuttet satte McKennie inn 2-0 etter et vanvittig angrep av Juventus. Cuadrado og McKennie spilte vegg, og førstnevnte slo inn til en umarkert McKennie som avsluttet helt prima på hel volley.

Barcelona kom litt mer med i kampen etter hvert, men det var Juventus som kom til flest sjanser.

Ny Ronaldo-straffe

I starten av andre omgang skulle Juventus få straffe på nytt. Lenglet handset i egen sekstenmeter og etter en VAR-sjekk fikk Ronaldo stille seg opp med ellevemeter-merket igjen.

Nok en gang var Ronaldo sikker fra elleve meter. Ronaldo skjøt hardt til venstre, mens Ter Stegen gikk motsatt vei.

Barcelona trodde også de skulle få straffe litt senere, men på grunn av en offside-plassert Griezmann ble straffen annullert.

Like etterpå lå ballen i Barcelona sitt nett igjen. En corner ble slått på Alex Sandro, som stusset videre til Ronaldo. Ronaldo fikk den videre til Bonucci som får ballen i mål. Men midtstopperen er i offside, og etter en VAR-sjekk blir målet annullert.

