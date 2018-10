Bare uavgjort for LSK i mesterligaen

Etter å ha vunnet sine 24 første kamper denne sesongen er LSK Kvinner blitt holdt til uavgjort to ganger på rad. Brøndby greide 1-1 i mesterligaen onsdag.

LSKs hjemmekamp på Jessheim stadion var første gang i 2018 at laget ikke kunne juble etter en kamp. Lørdag hentet laget opp tre mål NM-semifinalen mot Røa og sikret etter 3-3-kampen finaleplass med seier i straffesparkkonkurranse.

Onsdag scoret Guro Reiten ledermålet mot Brøndby, men den danske klubben utlignet og skaffet seg et utmerket utgangspunkt foran returkampen om to uker. LSK kan trøste seg med at laget i fjor slo ut Brøndby med en sterk borteseier etter uavgjort hjemme.

Da handlet det om 16-delsfinale, nå er det åttedelsfinale. LSK har aldri vært i kvartfinale i mesterligaen. Laget må score og helst vinne i Danmark om det skal skje denne sesongen.

Kjempeskudd

Etter en forsiktig innledning koblet LSK grepet og kom til et par store sjanser ved Sophie Haug i det 15. og 19. minutt. Avslutningene var ikke gode nok til å gi gjestenes keeper Katrine Abel problemer.

Annerledes var det i det 30. minutt, da Guro Reiten fikk ballen noen meter utenfor 16-meterstreken og feide den i mål med venstrebeinet. LSK-stjernen sto egentlig bøyd i smerte etter å ha fått en smell i høyre ankel, men glemte smerten lenge nok til å gi LSK 1-0 med sitt kjempeskudd.

Etter scoringen måtte hun få behandling før hun kunne spille videre.

Ledelsen holdt bare i fem minutter, før en klarering av Anja Sønstevold falt ned foran Brøndbys høyreback Emilie Henriksen omtrent 25 meter fra mål. Hun fikk drømmetreff og knallet ballen i nettet bak Cecilie Fiskerstrand.

Tverrligger

Tidlig i annen omgang holdt Sønstevold på å sende LSK i ny ledelse da hun fikk hodet på Emilie Haavis frisparkinnlegg og nikket i tverrliggeren.

Begge lag hadde muligheter til å sikre seieren, men virkelig store var ingen av dem, og uavgjort var alt i alt et rettferdig resultat.

Haug var nærmest da hun på overtid fikk nikke ganske uforstyrret, men Abel grep ballen.

Lillestrøm har vunnet alle sine 19 seriekamper denne sesongen og vant også sine tre første cupkamper og to første mesterligakamper før laget ble holdt til uavgjort to ganger med tre dagers mellomrom.

Søndag kan LSK komme på vinnersporet igjen når Klepp kommer på besøk i serien, mens det er to uker til den svært viktige returkampen i København-forstaden Brøndby.

