Barkley skinte i Chelseas storseier

Ross Barkley ser endelig ut å trives i Chelsea. I 4-0-seieren borte mot Burnley både scoret han og la opp til to mål.

Med søndagens trepoenger er Chelsea fortsatt ubeseiret under Maurizio Sarri som manager. I Premier League står London-klubben med sju seirer og tre uavgjorte etter ti kamper. Det skiller to poeng opp til Liverpool på tabelltoppen.

– I dag leverte vi en forestilling av ypperste klasse. Vi vokser som lag, og vi bygger momentum kamp etter kamp. Det er fortsatt rom for å bli enda bedre. Jeg mener vi kan holde oss i tittelkampen, sa Barkley til BBC etter storseieren.

Burnley kom fint i gang hjemme på Turf Moor, men det tok ikke lang tid før gjestene fra London festet grepet. Førsteomgangen var halvspilt da Álvaro Morata ble spilt nydelig gjennom av Barkley. Med utsiden av foten sendte spanjolen ballen forbi vertenes keeper Joe Hart.

Morata har måtte tåle mye tyn for at han scorer for lite i Premier League. Søndagens scoring var hans tredje i ligaen denne sesongen.

Blomstrer

Chelsea hadde et skremmeskudd like før ledermålet. Upresset skrudde Willian en stikker fra Morata i den lengste stolpen. Resten av omgangen handlet det meste om bortelaget, men Hart sto i veien for flere Morata-fulltreffere.

Etter en snau time gikk Chelsea opp i 2-0. Fra langt hold hamret Barkley til og sendte av gårde en markkryper som gikk inn i det lengste hjørnet. Engelskmannen har virkelig fått en ny vår under Sarri. 24-åringen har vært direkte involvert i seks mål på sine tre siste Premier League-kamper.

Fasiten viser tre scoringer og tre assist. Det er mer enn hva Barkley hadde på sine 22 foregående seriekamper. Den siste målgivende pasningen kom da han serverte Willian i forkant av brasilianerens 3-0-mål i det 62. minutt. Willians skudd gikk inn via en motspiller.

Tungt

To minutter på overtid kunne innbytter Ruben Loftus-Cheek enkelt gjøre Chelseas fjerde nettkjenning. Det skjedde i kjølvannet av en corner. Unggutten gjorde torsdag hattrick for London-laget mot BATE Borisov i europaligaen.

Chelseas neste oppgave er onsdagens ligacupkamp hjemme mot Derby, som har Frank Lampard som manager. Lampard er en vaskeekte legende i Chelsea. Deretter er blåtrøyene verter i byderbyet mot Alexander Sørloths Crystal Palace.

Burnley overrasket stort med en 7.-plass forrige sesong, men i høst har Sean Dyches menn kommet litt skjevt ut. Klubben har kun vunnet to ligakamper og har bare åtte poeng.

(©NTB)

