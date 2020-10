Barmen berget Brann-poeng mot Stabæk

Brann var på vei mot en ny hjemmesmell da Stabæk ledet fortjent i øsregnet, men Kristoffer Barmen berget hjemmelaget da han nikket inn 1-1 etter et hjørnespark.

– Det smakte godt. Vi har slitt litt med å få ballen i nettet, og vi har vært grisedårlige på dødball. Vi må innse at vi ligger og kriger i bunnen, og da teller hvert poeng, sa Barmen til Eurosport.

Brann fikk lov å ønske 600 tilskuere velkommen til stadion lørdag, ny sesongrekord, men laget sliter med å kvitte seg med hjemmekomplekset. Bergensvær og to tidligere RBK-trenere på benken fikset ikke det. Brann har tatt bare ti poeng på sesongens første 11 hjemmekamper.

Oliver Edvardsens ledermål i det 51. mål satte Stabæk på kurs mot seier og revansj for hjemmetapet i august. Det er fortsatt eneste Brann-seier siden Kåre Ingebrigtsen overtok som trener i august.

Ingebrigtsen har fått med seg Eirik Horneland i trenerteamet, men det fikk ingen umiddelbar effekt. Brann har tatt bare tre poeng på de sju siste eliteseriekampene og ligger fortsatt utsatt til i tabellens bunnsjikt.

– Jeg er skuffet. Vi var fryktelig unøyaktige, og vi er for forsiktige når vi har muligheten til å gå framover. Det er også skuffende at det ikke er større ro og bedre kvalitet i pasningsspillet. Det var en hawaiimatch vi aldri fikk kontroll på, sa Ingebrigtsen til Eurosport.

Emil Bohinen var god for Stabæk, men pådro seg et gult kort som setter ham utenfor neste kamp mot Viking. Et øyeblikk trodde han at det var enda verre, da dommer Sigurd Smehus Kringstad viste ham det røde kortet, men han puttet det i lomma igjen da han innså at Bohinen ikke hadde gult fra før.

– Jeg ble litt stressa et øyeblikk. Det virket som han trodde han hadde gitt meg gult i en situasjon hvor jeg var uheldig med foten i ansiktet til en motspiller. Det var fint at han rettet opp i det, sa Bohinen.

God start

Brann innledet søndagens kamp best i øsregnet, anført av en opplagt Fredrik Haugen. Etter fem minutter slo han et frispark hardt mot nærmeste hjørne, men Marcus Sandberg i målet hadde kontroll og slo til corner.

Kontroll hadde Sandberg ikke da Haugen i det 19. minutt fikk kjempetreff fra 20 meter. Ballen skrudde i tverrliggeren og traff den så hardt at den spratt helt ut til Haugen igjen. Han satte returen over.

Stabæk overtok initiativet i kampen etter den gode Brann-åpningen og spilte seg til flere halvsjanser, ofte etter innlegg fra venstre. Darren Maatsen hadde den største, men greide ikke å få sin nikk fra god posisjon mellom stengene.

Ledermål

I det 51. minutt vant Yaw-Ihle Amankwah en hodeduell, og Marcus Antonsson slo en stikker i retning Edvardsen. Jon-Helge Tveita kunne stoppet ballen, men mistet fotfestet og falt. Edvardsen var gjennom og avsluttet kaldt forbi Håkon Opdal.

Fem minutter senere var det Edvardsen som satte opp Antonsson, som kunne doblet ledelsen, men han skjøt rett utenfor fra god posisjon.

Brann jaget utligning og fikk den på en dødball kvarteret før slutt. Innbytter Gilli Rólantsson tok hjørnespark fra høyre. Daouda Bamba gikk i duell ved nærmeste stolpe, Petter Strand sparket ballen videre, og Barmen nikket den inn.

Vertene fortsatte å jage i håp om et seiersmål, men Stabæk var nærmest. Opdal måtte redde alene med innbytter Kosuke Kinoshita.

– Det var tungt å miste to poeng på en dødball mot slutten når vi hadde gjort en så god prestasjon. Jeg synes det var ekstremt unødvendig, sa Bohinen til Eurosport.

