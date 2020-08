Basaksehir-treneren raser over manglende nattesøvn

FC København hadde ikke publikum på tribunene da Basaksehir ble slått 3-0, men FCK-fansen spilte likevel en avgjørende rolle, skal vi tro gjestenes trener.

– Jeg vil gjerne framheve de to store fyrverkerieksplosjonene utenfor vårt hotell i natt klokka kvart over ett og klokka halv tre. Det påvirket både meg, spillerne og hotellets andre gjester, sa han etter at den nybakte tyrkiske seriemesteren ble slått ut av europaligaen i København.

– Vi viste FCK vår beste tyrkiske gjestfrihet i Istanbul, og jeg hadde forventet at de ville gjøre det samme for oss.

Basaksehir vant 1-0 i hjemmekampen 12. mars, foran velfylte tribuner. FCK søkte om å få ha publikum på returkampen ettersom det tillates i danske klubbkamper, men fikk avslag hos Uefa. Noen av klubbens tilhengere valgte i stedet å bruke fyrverkeri for å støtte klubben sin.

– Det er ikke klubbens skyld, men så vidt jeg vet er ikke folkene bak fyrverkeriangrepet pågrepet. Politiet har ikke gjort nok med denne saken, og det er under all kritikk at gjerningsmennene ikke er tatt, sa Buruk.

