Baseball: Manaea kneblet ligaens beste

Oakland Athletics-kaster Sean Manaea noterte sesongens første «no-hitter» i Major League baseball da han kneblet ligaens beste lag Boston Red Sox i ni omganger.

Det innebærer at han fullførte hele kampen og fikk 27 mann ut uten å gi motstanderen et eneste basegivende treff. Ingen hadde greid det mot Red Sox på de 25 siste årene.

Gjestene var brennhete før møtet med Manaea foran 25.000 tilskuere i Oakland. Red Sox hadde vunnet 17 av sine 19 første kamper, den beste sesongstart av et MLB-lag siden 1987.

Manaea fullførte mesterverket da Red Sox-slugger Hanley Ramirez slo hans 108. kast rett til shortstop Marcus Semien i 9. omgang. Semien kastet til 2. base og avsluttet 3-0-seieren.

– Hjertet mitt slo som om det ville ut av brystet, sa Manaea.

Han greide 10 strikeouts, og Red Sox fikk bare tre spillere på base, to ved kast utenfor sone (walks) og en ved en forsvarsfeil (av Semien).

Manaea fikk ikke med seg at det ikke ble notert som basegivende treff da Semien ikke greide å ta imot en poleball i 5. omgang, og kastet uten press inntil han mot slutten av kampen så at nullen fortsatt sto på resultattavla.

– Da begynte adrenalinet å pumpe, sa han.

Uten kontrovers var bedriften ikke. I 6. omgang virket det som Andrew Benintendi greide en single, men dommerne kom til at han hadde løpt for langt utenfor baselinjen for å unngå Matt Olsons forsøk på å røre ham med ballen.

– En dårlig dommeravgjørelse, sa Benintendi.

Red Sox hadde nest flest kamper (3987) i ligaen uten at motstanderne hadde greid en no-hitter. Eneste lag med en lengre rekke er nettopp Athletics.

