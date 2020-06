Baseball: MLB-sesongen starter 23. juli

Major League Baseball (MLB) har besluttet at sesongen skal starte 23. juli, nesten fire måneder forsinket. Hvert lag skal spille 60 kamper.

Normalt spiller MLB-lagene 162 grunnseriekamper hver fra april til september. Årets sesong skal avvikles med 60 grunnseriekamper for hvert lag, alt i løpet av 66 dager. Deretter følger et vanlig sluttspill med 10 lag.

Det har vært full strid mellom ligaen og spillerne om betingelsene for gjenopptakelse av sesongen. Spillerne motsatte seg krav om drastiske lønnskutt. Til slutt benyttet MLB seg av et punkt i tariffavtalen som tillater ensidig beslutning av et sesongoppsett. Spillerne har godtatt smittevernprotokollen og sagt seg beredt til å starte sesongoppkjøring 1. juli.

I motsetning til NBA (basketball), NHL (ishockey) og MLS (fotball) planlegges det for at kampene spilles på klubbenes egne arenaer, men det blir uten tilskuere. For å begrense reisevirksomhet spilles de fleste kamper mot geografisk nærliggende klubber.

