Baseball: Red Sox vant World Series for niende gang

Boston Red Sox kunne juble for sin fjerde World Series-tittel i baseball på 15 år søndag. Den ble sikret med 5-1-seier borte mot Los Angeles Dodgers.

Gjestene tok vare på sin første av tre matchballer. Sammenlagt vant Red Sox 4-1. Det er niende gang klubben går hele veien og avgjør finaleserien i den amerikanske baseballigaen (MLB).

Fire av titlene har kommet i løpet av de siste 15 årene. World Series-triumfen i 2004 var Red Sox' første på 86 år.

Søndag ble Steve Pearce den store helten for Boston-laget. Han hadde to homeruns og ble etterpå kåret til finaleseriens mest verdifulle spiller, såkalt MVP.

Også pitcheren David Price spilte en stor kamp for gjestene i Los Angeles. Han noterte seg blant annet for fem strikeouts i sju innings. Price, som kom til Red Sox i 2016, var overlykkelig etter søndagens seier.

– Dette er grunnen til at jeg kom til Boston. Jeg vet det er et tøft sted å spille, og det er utfordrende med alt som skjer der. Jeg har vært gjennom mye de siste tre årene, men dette er årsaken til at jeg kom, sa Price.

Det er annet år på rad at Los Angeles Dodgers taper World Series-finalen. I fjor sa det stopp i sjuende og avgjørende kamp mot Houston Astros.

Dodgers' pitcher Clayton Kershaw skuffet nok en gang på den største scenen. Han greide ikke å føre hjemmelaget til seieren som ville tvunget finalen ut i en sjette kamp i Boston. Kershaw regnes for å være sin generasjons beste pitcher, men søndag ble han byttet ut etter at han hadde tillatt for mange løp.

(©NTB)

Mest sett siste uken