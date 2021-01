Baseballegenden Hank Aaron er død

Hank Aaron, en av USAs fremste idrettslegender, døde fredag. Den tidligere baseballspilleren ble 86 år gammel.

Han måtte tåle hatbrev, rasistisk hets og til og med drapstrusler da han jaget Babe Ruths homerunrekord på 714, som han slo i 1974. Aaron avsluttet karrieren med 755 stykker, en rekord som sto i 33 år.

Barry Bonds slo rekorden og stoppet på 762, men mange mener at Aaron fortsatt er den virkelige homerunkongen fordi Bonds var involvert i dopingskandaler.

Atlanta Braves, som Aaron spilte for det meste av karrieren, meldte om dødsfallet på sitt nettsted. Det står at Aaron døde fredelig mens han sov.

Aaron viste seg offentlig siste gang for to og en halv uke siden, da han ble vaksinert mot koronaviruset. Han sa at han ville vise andre at vaksinen er trygg.

Han satte en lang rekke NBA-rekorder. Blant annet slo han inn 2297 poeng og noterte 6856 baser. Han ble uttatt til allstarlaget 25 ganger, også det er rekord.

(©NTB)

