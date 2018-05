Basketballstjernen LeBron James tjener store penger på Liverpool-suksess

Cleveland Cavaliers-stjernen har syvdoblet verdien på sin investering.

Onsdag tok Liverpool seg til finalen i Champions League etter å ha slått ut Roma 7-6 sammenlagt. Det betyr at de rødkledde møter Real Madrid i finalen.

Suksess på banen er én ting for Liverpool, men avansementet til finalen betyr fort klingende mynt for klubben. Ifølge ESPN tjener Liverpool over 100 millioner dollar (rundt 810 millioner kroner) på finaleplassen.

Se høydepunktene fra oppgjøret mellom Liverpool og Roma i videovinduet under.



Det betyr at basketballstjernen LeBron James kan glise fra øre til øre. Den profilerte superstjernen sikret seg nmlig to prosent eierskap av Liverpool i 2011.

Fenway Sports Partners eier mesteparten av klubben, og etter et samarbeid med James' firma, LRMR, ble James betalt med to prosent av Merseyside-klubben. Den gangen skal dette ha vært verdt 6.5 millioner dollar (rundt 52 millioner kroner).

SUPERSTJERNE: LeBron James eier to prosent av Liverpool.

Ifølge en bankmann med fokus på sportsinvestering som ESPN har snakket med så regner man med at Liverpool kan selges for om lag 1.6 millarder dollar (rundt 13 milliarder kroner). Dette er en økning fra i fjor da klubben var verdt 1.49 milliarder dollar (rundt 12 milliarder kroner) ifølge Forbes.

Men hva betyr dette for LeBron James? Visstnok skal et bety klingende mynt i kassa. På de syv siste årene har nemlig Liverpools verdi og anseelse vokst i stor grad. Da Fenway Sports Group kjøpte klubben betalte de nemlig «kun» 477 millioner dollar (rundt 3,83 milliarder kroner) i 2010.

ESPN estimerer med at James' eierdel i Liverpool nå skal være verdt 32 millioner dollar (rundt 260 millioner kroner). Det betyr en femdobling i verdi for 33-åringen de siste syv årene.

Les mer: Roma raser etter kontroversielle straffesituasjoner mot Liverpool

James har tidligere også hatt suksessfulle eierskap med Beats by Dre, som lager øretelefoner og høytalere, samt pizzakjeden Blaze Pizza. Dette er i tillegg til karrieren i NBA, der James er en av de best betalte spillerne.

Og det er ikke bare utenfor banen ting går veien for James om dagen. Hans Cleveland Cavaliers spiller playoff i NBA, der de møter Toronto Raptors i andre runde. De leder 1-0 i en serie som spilles best av syv.

James har også vunnet NBA-mesterskapet tre ganger, og blitt utnevnt til NBAs mest verdifulle spiller fire ganger. Han har også spilt 14 strake NBA All-Star-kamper.

