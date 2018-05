Bastiansen forbi Frisk-legenden Thor Martinsen

Anders Bastiansen spilte fredag sin 114. landskamp. Dermed passerte han legenden Thor Martinsen, også han fra Asker-klubben Frisk.

– Det er jo flott, det. Litt synd at det gikk som det gikk da. Vi hadde jo håpet på seier, men det klarte vi dessverre ikke. Sånn sett var det litt kjedelig, sa Anders Bastiansen til NTB etter 0-3-tapet mot Danmark.

– Jeg synes ikke vi spilte så himla dårlig i fem mot fem. Danskene var litt mer effektive enn oss i overtall. Vi hadde sjansen vi også til å gjøre mål. Frederik Andersen var jo god i målet, men det er klart at vi må bli mer effektive. Internasjonalt får du et visst antall sjanser, og man må sette noen av dem. Det klarte vi dessverre ikke, sa 37-åringen.

– Nå har vi fått kniven på strupen i kampen for å overleve som A-nasjon. Vi var forberedt på at det kunne skje. Nå er det bare å mobilisere og få ett poeng til på de to siste kampene, da tror jeg det holder.

I flere år var det Martinsens 113 offisielle VM- og OL-kamper som virket som et umulig mål for norske ishockeyspillere. Førstemann som gikk forbi var målvakten Jim Marthinsen, som endte på 114 landskamper.

Senere har Tommy Jakobsen og Mats Trygg plusset på noen tjuetalls kamper i toppen av adelskalenderen. Jakobsen står med 139, mens Trygg stoppet på 136.

