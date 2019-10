Bayern minutter unna cupexit mot bunnlag fra 2. Bundesliga

Bayern München-stjernene styrte mot et sjokkerende nederlag i den tyske cupen tirsdag. Så reddet Serge Gnabry og Thomas Müller kvelden mot Bochum.

Gnabry utlignet for tittelforsvarer Bayern seks minutter før slutt. Da Bochum i tillegg fikk Armel Bella-Kotchap utvist kort etter, ble det for tungt for laget som ligger tredje sist på nivå to i tysk fotball.

Thomas Müller satte inn 2-1 på tampen og sørget for at Bayern unngikk et svært pinlig nederlag.

Et selvmål av Alphonso Davies etter 36 minutter var lenge det eneste målet. Bayern stilte med mange av sine beste spillere, men lot Müller, Robert Lewandowski og Philippe Coutinho hvile fra start. Trioen ble imidlertid byttet inn i annen omgang.

Flere lag fra 1. Bundesliga tok seg videre til åttedelsfinalen i cupen, men Köln var ikke blant dem. De hvite og røde tapte 2-3 borte mot Saarbrücken fra fjerde nivå.

Tobias Jänicke avgjorde på overtid for laget som topper Regionalliga Südwest.

(©NTB)