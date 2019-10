Bayern München knuste Tottenham i Champions League

En kveld Mauricio Pochettino antageligvis ønsker å glemme så fort som mulig.

TOTTENHAM - BAYERN MÜNCHEN 2-7

Forrige sesong nådde Tottenham hele veien til finalen i Champions League, men mot Bayern München på eget gress ble det vondt og vanskelig for Pochettinos mannskap.

Et hat trick fra den tidligere Arsenal-spilleren Serge Gnabry var bare salt i såret for Tottenham, på en kveld hvor det meste gikk de tyske gigantens vei.

- Det er noe fundamentalt galt med dette Tottenham-laget. En kollaps som er vanskelig å sette ord på, men det har vært snakk om dette hele sesongen. Det blir forsterket nå. Lewandowski hadde sin livs kveld på fotballbanen, det ble en enorm klasseforskjell til slutt, oppsummerte Petter Myhre etter kampslutt.

Mauricio Pochettino var noe mer fattet i sitt intervju etter kampen, og understreket at det nå var på tide for alle rundt Tottenham å stå samlet.

- De var kliniske foran mål. Vi er et lag som alltid vil fremover i banen, og når du etterlater deg så store rom mot et så godt lag, så er det risikabelt. Vi må betale for det i dag. Vi er skuffet, for vi startet kampen bra. Den første halvtimen var sesongbeste for oss, men så slapp vi inn målet rett før pause, og så raknet vi etter hvilen, sa en skuffet Pochettino etter kampslutt.

Og la til:

- Det jeg kan si til fansen er at vi må stå samlet nå, fordi det er fortsatt tidlig i sesongen. Vi må bli sterkere av denne situasjonen.

Kampens store spiller, Serge Gnabry, gjorde det klart etter kampslutt at nedsablingen av Tottenham på deres eget gress sender et tydelig signal til de resterende lagene i Champions League.

- En av de beste kampene vi har spilt. Syv mål borte mot Tottenham er det ikke mange som klarer. Nå vet de andre lagene i turneringen at vi ikke gir oss, selv om vi kunne slappet mer av etter det tredje eller fjerde målet. Det gjør vi ikke – og det sender et signal, sa Gnabry.

Sjokktakling og perlemål

Kampen var bare halvannet minutt gammel da Serge Gnabry stormet fremover mot Tottenham-målet, og fyrte av et skudd med krutt i - rett på Hugo Lloris.

Tottenhametablerte seg tidlig høyt i banen, og forsøkte etter beste evne å stresse bortelaget med sitt sedvanlige aggressive press.

Etter ni minutter dukket det opp en situasjon som antageligvis vil skape overskrifter i etterkant.

Alaba og Aurier kjempet om å nå ballen først, noe Bayern-backen lykkes med. Aurier måtte hoppe over backen, men landet rett på kroppen til Alaba med begge bein. Det var vanskelig å tyde om det var overlagt fra Tottenham-backen, men TV2s kommentatorer var ikke i tvil om hva de mente om situasjonen.

- Oioioi. Strake føtter der, det er jo grisestygt, sa Petter Myhre umiddelbart.

Og fikk støtte fra Øyvind Alsaker.

- Skulle han unngå Alaba, så kunne han vel holdt beina bredere?

SITUASJONEN: Her lander Serge Aurier med all sin vekt på David Alaba. Foto: Eddie Keogh (Reuters)

Like etter skulle hjemmelaget ta føringen, fra Son.

Tolisso spilte en håpløs pasning fra eget forsvar, tydlig stresset av Tottenham-presset. Sissoko fikk en enkel jobb med å servere Son, som fra noe skrå vinkel hamret ballen nede i hjørnet for Neuer.

Det var dog ikke en ledelse som skulle vare lenge.

Litt ut av ingenting landet ballen hos Joshua Kimmich utenfor Tottenhams sekstenmeter. Tyskeren vendte enkelt bort Sissoko, og limte ballen i nettmaskene bak Lloris - som lite kunne gjøre med det prosjektilet fra drøye 25 meter.

Kane fikk en grei mulighet minutter senere, men spissens avslutning ble alt for svak - og dermed rakk Alaba enkelt tilbake og fikk klarert ballen som var på vei i nettmaskene bak Neuer.

I det det så sikkert ut at lagene ville gå til pause på stillingen 1-1, dukket Robert Lewandowski opp for bortelaget.

Etter litt klabb og babb endte ballen hos polakken på 20 meter, og superspissen skapte seg akkurat nok rom - og på vakreste vis limte han ballen nede i hjørnet for Lloris, som heller ikke denne gangen kunne gjøre mye annet enn å høre suset fra nettmaskene bak seg.

Målet var også Lewandowskis tiende nettkjenning på like mange kamper.

Sjokkpreget London-publikum

Tottenham gikk hardt ut også etter hvilen, og hadde Dele Alli fått en noe bedre førsteberøring fire minutter ut i omgangen kunne hjemmelaget fått en svært god mulighet.

Minutter senere skulle Tottenham få svi - igjen.

Gnabry var god denne kvelden i London, og etter 53 minutter gjorde tyskeren alt selv. Gnabry drev flott frem i banen, og banket til slutt ballen i mål. Fantastisk forarbeid - og fantastisk avslutning.

Tyskeren skulle sjokkere London Stadium igjen bare minuttet senere.

Winks mistet ballen uvørent på midtbanen, og i løpet av få trekk var Gnabry igjen spilt på blank, og heller ikke med venstrebeinet gjorde den tidligere Arsenal-spilleren noen feil.

- I løpet av et minutt så scorer han to ganger! Tottenham gjør feil, de gir bort ledelser, vi så det mot Olympaikos og Arsenal tidligere også! Det er et eller annet som ikke stemmer for Pochettinos lag, konstanterte Øyvind Alsaker fra kommentatorplass.

Seks små minutter skulle Harry Kane gi hjemmesupporterne et lite håp, da han iskaldt satt straffesparket Tottenham fikk tildelt etter at Danny Rose gikk i bakken i bortelagets sekstenmeter.

Tre små minutter var rollene skiftet, og denne gangen var det Coman som gikk i bakken etter en takling fra Rose, men denne gangen vinket dommeren spillet videre - en avgjørelse herremennene i VAR-rommet var enig i.

HVA NÅ? Mauricio Pochettino så nærmest sjokkert ut i løpet av oppgjøret mot de tyske gigantene. Foto: Paul Childs (Reuters)

Etter 77 minutter fikk Eriksen en gyllen mulighet til å redusere ytterligere, men dansken blåste ballen langt opp på tribunen fra drøye 20 meter. Vil nok være enig i at han burde gjort det bedre i den situasjonen, Eriksen.

Stort bedre kveld kunne ikke Gnabry fått, det er sikkert og visst. Bare minutter etter Eriksen-bommen var tyskeren igjen på farten, og kvaliteten på assisten fra Thiago ble kun overgått av nedtaket og avslutningen til Gnabry - som med det sikret sitt hattrick i London.

I kampens sluttminutter scoret Lewandowski bortelagets sjette mål for kvelden, etter en fantastisk assist fra Philippe Coutinho. Som om ikke det var nok, så skulle det bare gå nok et minutt før Gnabry scoret sitt fjerde mål for kvelden, og Bayern Münchens syvende.

- Dette har ikke Pochettino drømt om i sitt verste mareritt, sa en nærmest sjokkert Petter Myhre.

Nærmest av medlidenhet tok bortelaget foten noe av gasspedalen etter det syvende målet, og det ble ingen flere nettkjenninger denne kvelden i London. Det var fortsatt nok til å slå en rekord; Tottenham hadde nemlig aldri sluppet inn syv mål på hjemmebane før denne kvelden.