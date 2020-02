Bayern München med godt utgangspunkt før omkampen mot Chelsea etter seier i London

Champions League-drømmen i en tynn tråd for Chelsea og Frank Lampard etter stygt tap mot Bayern München.

CHELSEA - BAYERN MÜNCHEN 0-3

Det ble en kveld å glemme for Frank Lampard og Chelsea, som nå har et vanvittig vanskelig utgangspunkt før omkampen i Tyskland.

Serge Gnabry og Robert Lewandowski gjorde livet surt for London-laget, som nå må kjempe seg tilbake fra 0-3-tap i Bayern, og det blir uten Marcos Alonso som pådro seg et direkte rødt kort på klønete vis.

- Arrogant med et massivt ego

Kampen var ikke så mye som minuttet gammelt da Bayern München noterte seg for sitt første skudd på mål. Skuddet fra Thomas Müller ble dog enkel mat for Willy Caballero.

Sekunder senere var bortelaget frempå med et farlig innlegg, men heller ikke denne gangen ble det mer enn en halvsjanse.

Det var bortelaget som kom best i gang på Stamford Bridge. Tyskerne styrte det meste av hva som skjedde på banen, og etter et snaut kvarter var det igjen kun en god inngripen fra Caballero som forhindret Bayern-ledelse.

Chelsea var også frempå ved et par anledninger, men uten at det materialiserte seg i noe mer enn «det som kunne ha vært». Mason Mount var den fremtredende spilleren for Chelsea innledningsvis, og skapte stort sett det som var av farligheter.

Like før lagene gikk til pause fikk Marcos Alonso en eventyrlig mulighet til å sende Chelsea i føringen, men Neuer var raskt nede og fikk en livsviktig hånd på skuddforsøket.

Like etter spilte den tyske målvakten ballen til Chelsea - og i BBCs studio reagerte Chris Sutton sterkt.

- Vi ser den typiske Neuer her. Han gir bort ballen og så går han ut og kritiserer forsvarsspillerne foran seg. Han er arrogant og har et massivt ego, sa den tidligere Chelsea-spissen.

- Moro å se så bra fotball

Chelsea startet bra etter hvilen, men fikk raskt en realt slag i trynet. Snaue fem minutter av omgangen var gått da Serge Gnabry banket ballen i nettmaskene bak Cabellero, etter svært imponerende forarbeid av Robert Lewandowski.

- Denne gangen velger han pasning. Chelsea-kapteinen i gresset - det er alt som skal til! Bayern München leder her i London, sa Øyvind Alsaker for TV 2.

Og fikk støtte av Nils Johan Semb:

- Fotball i verdensklasse. Alle forventer skuddet, men Lewandowski har øyne i nakken. Det er bare å styre den i mål for Gnabry.

Så skulle det bare gå tre små minutter før vondt skulle bli til verre for Lampards mannskap.

Igjen var det Lewandowski som var nest-sist på ballen, og igjen var det Gnabry som fikk æren av å sende ballen i mål - denne gangen fra en litt vanskeligere vinkel enn den foregående scoringen.

- Det er så moro å se så bra fotball, og spillere som har så stort repertoar som det Gnabry og Lewandowski viser her, sa Semb.

Gnabry var et konstant uromoment for et stadig mer vaklende Chelsea-forsvar, og den tidligere Arsenal-spilleren hadde flere muligheter til å øke ledelsen for sitt Bayern - og i samme slengen sikre sitt eget hat trick.

Serge Gnabry er faktisk den første spilleren i Champions League-historien som har samtlige av sine mål mot motstander fra samme land. Tyskeren har så langt denne sesongen fire mot Spurs - og nå to mot Chelsea.

STOR: Robert Lewandowskifeirer med Alphonso Davies etter deres tredje mål. Foto: Eddie Keogh (Reuters)

Den som virkelig stjeler oppskriftene er nok antageligvis Bayern-backen Alphonso Davies, som leverte en maktprestasjon i 90 minutter. På sosiale medier lot ikke hyllestene vente på seg:

- Alphonso Davies har vært ustoppelig, var blant meldingene som kom.

Chelsea ga aldri opp jakten på redusering, men fant store problemer med å spille seg gjennom et godt organisert Bayern München-forsvar.

Og da går det som det ofte går på fotballens største scene.

Tyskerne vartet opp med et praktangrep, og en av kampens store spillere - Alphonso Davies - serverte storscorer Robert Lewandowski på sølvfat. Polakken kunne ikke bomme på åpent mål, og dermed var 0-3 et faktum.

På det tidspunktet gikk Frank Lampard og satt seg pent og pyntelig ned i setet sitt med en svært misfornøyd mine.

- Chelsea blir ydmyket på eget gress, sa Nils Johan Semb.

Så ble det virkelig dramatikk på Stamford Bridge.

Lewandowski var på full fart frem mot Chelsea-målet, og Alonso satt inn en kontant albue i spissens ansikt - og etter en liten VAR-sjekk dro dommeren opp det røde kortet.

Med det var også kampen mer eller mindre over for Lampard og Chelsea, som aldri klarte å slå tilbake. Så gjenstår det å se om London-laget kan utrette et lite mirakel i Tyskland når lagene møtes igjen om snaue to uker.