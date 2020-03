Bayern München økte ligaledelsen med sliteseier

Til tross for en ballbesittelse på 70 prosent måtte Bayern München kjempe for å ta tre poeng mot Augsburg i Bundesliga søndag.

Thomas Müller sendte bayerne i ledelsen like etter pause. Jérôme Boateng slo lekkert gjennom til Müller som tilpasset løpet perfekt. Fra sju meter skjøt han ballen rett i mål.

Med to minutter igjen av ordinær tid ble Augsburgs Florian Niederlechner spilt gjennom og satte ballen i mål. Dessverre for bortelaget ble målet annullert for offside.

Like etter var det derimot Bayern som kan juble. Leon Goretzka fastsetter sluttresultatet til 2-0. Inne i sekstenmeteren spilte han vegg med Serge Gnabry før han satte ballen i lengste hjørne.

Seieren gjør at Bayern München øker forspranget ned til Erling Braut Haaland og Dortmund. Luken er på fire poeng når ni kamper gjenstår.

Før runden ledet Bayern ligaen med tre poeng ned til RB Leipzig, men Julian Nagelsmanns menn klarte kun 0-0 mot Wolfsburg lørdag.

(©NTB)