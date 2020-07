Bayern München-sjef mener Lewandowski burde vunnet avlyste Ballon d'Or

Bayern München-styreleder Karl Heinz Rummenigge mener Lewandowski kunne vunnet Ballon d'Or i år, hadde det ikke vært for at utdelingen av den gjeve prisen ble avlyst.

Robert Lewandowski har hatt en fantastisk sesong for Bayern München og har scoret 51 mål totalt denne sesongen. Med sine mål har han bidratt til at den tyske giganten har vunnet Bundeliga og den tyske cupen, og fortsatt er med i Champions League.

Men det kan være at prestasjonene hans ikke får den anerkjennelsen de kunne ha fått. Flere har ment at Lewandowski kunne vært favoritt til å stikke av med den gjeve prisen Ballon d'Or, som blir delt ut av France Football.

Korona-avlyst

Men på grunn av koronavirus-pandemien har France Football bestemt at årets pris blir avlyst.

En ufrivillig pause i alle de store ligaene i mars, og avlysningen av noen ligaer, som blant annet franske Ligue 1, førte til «mangel på rettferdige betingelser» til å kåre en Ballon d'Or-vinner, mener arrangørene.

Bayern Münchens styreleder Karl Heinz Rummenigge mener Lewandowski kan føle seg litt snytt etter den gode sesongen han har hatt.

BLANT FAVORITTENE: Robert Lewandowski har hatt en strålende sesong, og har scoret hele 51 mål denne sesongen. Foto: Alexander Hassenstein (AP)

- Jeg synes Robert Lewandowski spiller en fantastisk sesong, og han har levert kanskje sin beste sesong i karrièren, sier Rummenigge ifølge Daily Mail.

- Dessverre har France Football avlyst Ballon d'Or, noe som vi ikke er veldig glade for. Til syende og sist er det ikke særlig rettferdig - ikke bare for Bayern, men også for Robert Lewandowski, som kanskje hadde vunnet, fortsatte han.

Hadde troa på Lewandowski

Rummenigge mener at det er viktig å dele ut prisen, selv om det har vært en annerledes sesong.

- Jeg synes det er veldig viktig i en sesong, sett bort fra den franske ligaen, som ble ferdigspilt, at det må være mulig å gi Ballon d'Or til den beste fotballspilleren i verden, sier han.

- Selvfølgelig tror jeg, under disse omstendighetene, at Robert ville hatt en god sjanse til å vinne for første gang i karrièren.

En fjerdeplass fra 2015 er den beste plasseringen Lewandowski har fått tidligere.

Liverpool-stopper Virgil Van Dijk, pluss ustoppelige Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, blir også sett på som favoritter blant mange til å kunne stikke av med Ballon d'Or, hvis den hadde blitt delt ut som vanlig.