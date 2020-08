Bayern München vant finalen mot PSG: Coman senket barndomsklubben

Den tyske storklubben vant Champions League for sjette gang.

PSG - BAYERN MÜNCHEN 0-1:

Han er født i Paris og startet å spille for Paris Saint-Germain allerede som 8-åring, men søndag kveld skulle Kingsley Junior Coman senke barndomsklubben i Champions League-finalen.

For det var franskmannen som ble matchvinner for Bayern München da han scoret finalens eneste mål etter 59 minutter.

- Det er en utrolig følelse. Jeg er veldig glad, men også lei meg på Paris’ vegne. Det gjør meg litt vondt i hjertet, men jeg er 100 prosent Bayern-spiller, sier Coman til RMC.

Bayern München-manager Hansi Flick får nå skryt av tidligere Bayern München-spiller Owen Hargreaves for å ha tatt ut Coman i finalen.

- Flick har tatt alle de riktigste avgjørelsene til riktig tid. I dag var den avgjørelsen Kingsley Coman, sier Hargreaves til BT Sport.

PSG skapte en rekke store muligheter i løpet av oppgjøret, men klarte aldri å overliste en solid Manuel Neuer i Bayern München-målet.

Tyskerne har imponert stort gjennom hele turneringen og søndag kveld kunne de endelig løfte Champions League-trofeet på Estadio du Luz i Lisboa - for første gang siden de vant turneringen sist i 2013.

Neymar i tårer



For PSG-stjernene ble finalen naturligvis en gedigen nedtur. Etter kampen maktet Neymar, én av lagets største stjerner, ikke å holde tårene tilbake.

KNUST: Neymar i tårer etter finaletapet. Foto: David Ramos (AFP)

Neymars lagkamerat, Ander Herrera, legger ikke skjul på skuffelsen til PSG-laget.

- Akkurat nå så blir det vanskelig å sove og det er vanskelig å snakke og forklare dette. Men fra i morgen av så starter vi på nytt. Vi har skapt noe veldig, veldig viktig for klubben, sier Herrera.

- Vi gjorde alt for å vinne kampen, vi hadde seks, syv målsjanser. De hadde vel to eller tre, men de scoret på den ene sjansen i andreomgangen. Vi er lei oss nå fordi vi vet hvor viktig dette er for fansen vår og for klubbens historie, forteller Herrera.

PSG med kampens første sjanse

Det var på forhånd spådd mange scoringer i finalen mellom de to målfarlige lagene, men det tok sin stund før vi fikk den første mulighet i Lisboa.

Ikke før det var spilt 18 minutter kom Neymar til kampen første store sjanse for de blåkledde fra Paris. Brasilianeren fikk med seg ballen og kom til en bra avslutning like foran mål, men Manuel Neuer hindret PSG-scoring med en god redning.

Kampen skulle deretter våkne til liv med flere gode muligheter til begge lag.

Først var Roberto Lewandowski svært nær med å sende Bayern München opp i ledelsen da han etter 21 minutter fikk vendt om og avsluttet på mål. Skuddet gikk imidlertid i stolpen.

NÆR SCORING: Robert Lewandowski traff stolpen før pause. Foto: David Ramos (AFP)

To minutter senere var det PSG som skapte trøbbel da Neymar satte fart på en kontring. Brasilianeren fant lagkamerat Angel di Maria som etter å ha kombinert med Ander Herrera kom til en stor sjanse, men avslutningen gikk over mål.

Like etterpå var det Herrera som forsøkte seg med et skudd. Avslutningen hadde veldig god retning, men traff Goretzka og gikk dermed utenfor.

Ropte på straffe



Kampen fortsatte å bølge frem og tilbake.

Etter 32 minutter var Lewandowski på ny nær scoring. Denne gangen forsøkte han seg med en heading, men polakken maktet ikke å overliste Navas i PSG-målet.

Rett før pause slapp tyskerne med skrekken da de mistet ballen i farlig posisjon og Mbappé fikk en kjempesjanse til å sende PSG opp i 1-0. Men den franske stjernespilleren tok ikke vare på muligheten og skjøt i stedet rett på Neuer.

På overtid av førsteomgangen ropte Bayern München og Kingsley Coman på straffe da sistnevnte gikk ned i feltet etter en duell med Thilo Kehrer, men dommeren vinket bort protestene.

Dermed stod det fortsatt 0-0 til pause.

IMPONERTE: Manuel Neuer viste seg frem i finalen for Bayern München. Foto: Manu Fernandez (AFP)

Bayern München tok ledelsen

Etter hvilen hevet Bayern München seg ytterligere noen hakk. Og det var nok til at tyskerne skulle ta ledelsen etter 59 minutter.

Joshua Kimmich viste, som så mange ganger tidligere i turneringen, klasse da han slo ballen inn mot lengste stolpe. Der ventet lagkamerat Coman som stanget inn 1-0 til Bayern München.

Bundesliga-klubben fortsatte å lage problemer for PSG i minuttene som fulgte og Coman var blant annet nær med å doble ledelsen da Thomas Müller slo inn mot lengste, men denne gangen ble avslutningen reddet på strek.

PSG prøvde febrilsk å slå tilbake mot den tyske storklubben, men det franske stjernegalleriet maktet ikke å sette inn utligningen.

Til slutt kunne Bayern München derfor å gå seirende ut av nok en finale.