Bayern München vant klart og beholder fire poengs luke

Bayern München svarte på Borussia Dortmunds seier i Wolfsburg med 5-2 over Eintracht Frankfurt og har fortsatt fire poengs luke før tirsdagens storkamp.

Venstreback Alphonso Davies spilte en uvant hovedrolle da Bayern München avgjorde kampen. Han sto for to assist da laget gikk opp i 3-0 og punkterte selv kampen med en opportunistisk scoring etter at gjestene hadde redusert to ganger på dødball.

Martin Hinteregger sto for begge Eintracht Frankfurts scoringer og ble tremålsscorer da han klønet ballen i eget mål til 5-2.

Leon Goretzka, Thomas Müller og Robert Lewandowski scoret hjemmelagets tre første mål.

Bayern München kom opp i 61 poeng og er fire foran Erling Braut Haalands klubb Borussia Dortmund før de to tetlagene møtes i Dortmund tirsdag.

