Bayern München ydmyket Barcelona og vant 8-2: - Fantasifotball

- Vi snakker jo tidenes ydmykelse i Champions League-sammenheng, sa Øyvind Alsaker da Bayern München satte inn 8-2.

BARCELONA - BAYERN MÜNCHEN 2-8:

Bayern München knuste Barcelona i kvartfinalen i Champions League, og vartet opp med fotball som fikk mange til å tenke på Tysklands ydmykelse av Brasil i VM i 2014.

- Det har vært nesten fantasifotball. Du trodde nesten ikke det man så. Det har vært fotballunderholdning på øverste hylle, det kan nesten ikke bli bedre enn det Bayern har levert i første omgang, var TV2 sin ekspertkommentator Nils Johan Semb sin reaksjon da lagene gikk til pause på stillingen 4-1 til Bayern München.

Bayern München vartet opp med en av de største prestasjonen i Champions League noensinne fredag kveld. Hele 8 baller måtte Ter Stegen hente ut av eget nett.

Og bare for å strø enda mer salt i såret for Barcelona, var det Barcelona-utlånte Philippe Coutinho, som har vært en stor skuffelse i Barca, som satte inn 7- og 8-2 for Bayern.

- Det er skam. Det er det eneste ordet. Det er ikke første gang, ei heller den andre. Hele klubben trenger endringer, av alle slag. Jeg er kapabel til å være den første som reiser om det trengs. Vi har nådd bunnen, sier Gerard Pique etter kampen, ifølge ekspert på spansk fotball Petter Veland.

SLAGEN MANN: Gerard Pique mener Barcelona har nådd bunnen etter det ydmykende tapet for Bayern München. Foto: Rafael Marchante (AFP)

Midtstopperen har vært med på flere stygge tap i Champions League de siste årene, men ingenting kan nok toppe dette.

De tyske mesterne ble også historiske med sine 8 mål mot Barcelona. Bayern München er det første laget til å score åtte mål i en Champions League-sluttspillkamp, ifølge OptaJoe.

Ifølge OptaJoe har ikke Barcelona tapt en kamp med seks mål siden april 1951. Da tapte de 6-0 for Espanyol i en seriekamp.

Barcelona hang bra med de første ti minuttene, men etter det var det tid for tysk maskinfotball av ypperste kvalitet.

Heseblesende åpningsminutter

Bayern München ble av mange sett på som favoritter i forkant av kampen, mye på grunn av Barcelonas varierende form denne sesongen.

Og det var også tyskerne som tok første stikk i det som ble noen heseblesende åpningsminutter. Etter bare fire minutter sendte Thomas Müller Bayern opp i ledelsen etter fantastisk fotball av de tyske mesterne.

Perisic løftet kula inn i boksen til Müller, som endte opp med å spille en herlig vegg med Lewandowski. Polakken slapp kula på første touch med litt sprett, og Müller fyrte av på direkten, og ballen føyk ned i matta og opp i hjørnet til 1-0 for tyskerne.

Men det tok ikke lang tid før Barcelona svarte. I det 7. minutt slo Alba ballen på tvers foran mål mot Suarez. Alaba kastet seg etter den, og endte opp med å løfte ballen opp og over Neuer, og inn i eget nett. Syv dramatiske minutter, og 1-1.

Men det stoppet heldigvis ikke der. Ikke lenge etter brant Suarez en stor sjanse alene med Neuer.

Så var det tid for Messi-show. Den argentinske trollmannen fløy elegant forbi både en og to Bayern-spillere, før han avsluttet fra sekstenmeteren. Men avslutningen sto ikke i samme stil som raidet, og Neuer hadde grei kontroll på forsøket.

Bayern for alle penga

Men det var ikke tvil om at Bayern München sitt favorittstempel før kampen var riktig. Fra 20 minutter og ut resten av første omgang ga Bayern Barcelona en leksjon i effektiv tysk maskinfotball.

I det 21. minutt presset Bayern høyt, og vant ballen. Gnabry satte fart mot forsvarsrekka til Barcelona og slapp ballen til Perisic, som kom til venstre for han. Kroaten viste Barca ingen nåde, og banket ballen mot det lengste hjørnet. Kula gikk via tåa til Lenglet og i en bane over Ter Stegen og i mål til 2-1 for tyskerne.

Og det stoppet ikke der! Seks minutter senere byttet Gnabry fra å være servitør til målscorer. Men det var ikke Gnabry sin avslutning som vakte reaksjoner. Det var Goretzka sin fantastiske gjennombruddspasning, som nesten bare kan oppsummeres som fotballmagi. Feilvendt chippet Goretzka ballen over forsvarsfireren til Barca og sendte Gnabry gjennom. Tyskeren dunket ballen i mål og det sto 3-1.

Bare minutter senere holdt Ter Stegen på å gi en skikkelig gavepakke til Lewandowski, men polakken bommet.

OVERLEGNE: Bayern München var totalt overlegne i kampen mot Barcelona. Foto: Pool (Reuters)

Thomas Müller har hatt en fantastisk sesong, og sto med 12 mål og 25 målgivende pasninger før fredagens kvartfinale. Den rutinerte tyskeren fikk pyntet enda mer på tallene bare fire minutter etter Bayern satte inn 3-1.

På sedvanlig Thomas Müller-vis var 30-åringen på riktig plass til riktig tid. Og igjen fikk Bayern betalt for å stå høyt. Kimmich kom til et innlegg og fant Müller på første stolpe. Målsniken fikk frem en tå, og satte inn 4-1.

En maktdemonstrasjon av Bayern München, som kunne glise på vei inn til pause. Samtidig var det krise for Barcelona, som virket frustrerte og maktesløse mot Bayerns utrolige fotball, regissert av Hans-Dietmar Flick.

Barca slo tilbake

Bayern München åpnet andre omgang like overbevisende som de avsluttet den første. Perisic blåste bort en stor Bayern-mulighet, og noen minutter senere fikk Lewandowski annullerte en scoring korrekt for offside.

Og i en periode Bayern ikke tok vare på sjansene sine, sørget Suarez for mer spenning. Spissen fintet vekk en forsvarer med en flott skuddfinte, før han plasserte ballen ned i det høyre hjørnet.

Men spenningen skulle ikke vare lenge. Åtte minutter senere vartet Alphonso Davies opp med samba-rytmer. Kanadieren danset seg forbi Alba ved sidelinjen og gikk nesten helt inn til keeper, før han på perfekt tidspunkt sentret ut til Kimmich som enkelt kunne sette inn 5-2.

Og det stoppet ikke før det sto hele 8-2 til Bayern München. Lewandowski satte inn 6-2, Coutinho påførte skade på sin egen arbeidsgiver og satte inn 7-2, før ydymkelsen var komplett da samme mann satte inn 8-2 ett minutt før full tid.