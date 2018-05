Bayern-nedtur avsluttet med brannalarm

Bayern Münchens fotballstjerner ble vekket grytidlig onsdag morgen av at brannalarmen var utløst på spillerhotellet i Madrid.

Mannskapet til Jupp Heynckes røk tirsdag ut av mesterligaen etter å ha tapt 4–3 over to semifinalekamper mot Real Madrid. Turen til den spanske hovedstaden ble med andre ord ikke særlig minneverdig for det tyske storlaget.

Ved 5-tiden onsdag morgen måtte samtlige spillere og støtteapparat på beina etter at brannalarmen på hotellet begynte å kime.

Hva som var foranledningen til den ufrivillig tidlige vekkingen, er ikke kjent.

