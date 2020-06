Bayern-seier ga utsatt gullfeiring for «norske» Wolfsburg

Bayern München slet lenge mot tabelljumbo Jena, men 2-0-seieren betyr at Ingrid Syrstad Engen og Wolfsburg må vente med å feire ligagull i tysk Bundesliga.

Hadde Bayern avgitt poeng mot det desiderte bunnlaget i den tyske toppserien for kvinner, ville Wolfsburg vært seriemester med tre serierunder igjen å spille.

I én time lå det an til at champagnen kunne sprettes for klubben til Ingrid Syrstad Engen og Kristine Minde, men etter 61 minutters spill tok Bayern oppskriftsmessig ledelsen.

Like etter fastsatte storklubben seieren til 2-0.

Dermed skiller det åtte poeng mellom topplagene i tysk Bundesliga når tre serieomganger gjenstår. Det betyr at Wolfsburg sikrer gullet med seier over Freiburg i neste runde.

