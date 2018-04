Bayern sløste da Real Madrid fikk perfekt utgangspunkt

Bayern München valset i angrep gang etter gang, men ble brutalt straffet for sjansesløsingen. Real Madrid tok med seg 2-1 hjem til returmøtet neste uke.

Tyskerne burde vunnet på hjemmebane, men lite stemte foran mål etter storspillet mot Real Madrid. Dermed venter et vanskelig utgangspunkt i semifinalereturen i mesterligaen.

Bedre ble det ikke av at både Arjen Robben og Jerome Boateng måtte ut med skade.

– Vi fortjente et bedre resultat, men vi var for naive. Likevel viser spillet at vi kan ha noe å hente i returkampen, sa Bayern-kaptein Thomas Müller.

Det så lyst ut da høyrebacken Joshua Kimmich etter en mønsterkontring ordnet 1-0 til vertene etter en knapp halvtime. Det hele begynte med en kortpasning fra keeper Sven Ulreich før Bayern-spillerne nådeløst stormet i angrep. Real Madrid var fullstendig i ubalanse, og Joshua Kimmich scoret frekt nok på innsiden av keeper Keylor Navas fra spiss vinkel.

Kun angriperne Robert Lewandowski (42) og Thomas Müller (29) har vært involvert i flere scoringer enn Kimmich (19 – 5 mål og 14 assist) for Bayern denne sesongen.

– Så mange sjanser som i dag skapte vi selv ikke mot Hannover sist helg, sa Kimmich.

Salah-kopi

Men der Franck Ribéry, Mats Hummels, Lewandowski og Müller feilet på store sjanser, kunne Marcelo rette opp svakt forsvarsspill med en kanon som mot spillets gang sikret viktige 1-1 rett før pause. Det var Marcelos tredje scoring i årets mesterliga.

– Hva som manglet? Vi utnyttet ikke sjansene. Det var tøft å miste Robben og Boateng, og så ga vi bort et veldig dumt mål rett før pause. Begge deres mål var gaver fra oss, men vi gir ikke opp, sa Bayern-trener Jupp Heynckes.

Bayern fortsatte å rote vekk målsjanser etter hvilen, og da Rafinha unødvendig ga bort ballen med en grusom tversoverpasning, var det tid for en leken og giftig Real Madrid-kontring. Lucas Vázquez og Marco Asensio løp fra alle, og alene med Bayerns keeper Ulreich kunne Asensio iskaldt løfte inn målet som sikret 2-1-seier.

– Vi er svært tilfreds med resultatet, men vi hadde problemer da vi prøvde å få kontroll over kampen. Semifinalen er langt fra over. Det er mer enn mulig at Bayern kan vinne på Bernabeu, men vi er tilfreds med å ha seiret i München, sa Real Madrid-trener Zinédine Zidane.

Målløs Ronaldo

Cristiano Ronaldos rekke med mål i strake kamper i den gjeveste europacupen stoppet på 11. Portugiseren scoret også i onsdagens sjanserike kamp, men målet ble korrekt annullert for en hands.

Ronaldo hadde scoret i samtlige kamper siden han puttet to mål i fjorårets finaleseier mot Juventus, da Real Madrid ble første klubb med mesterligatriumf to år på rad.

Robert Lewandowski burde reddet 2-2 for Bayern helt mot slutten, men ble stoppet av Navas. Det gir tyskerne en svært vanskelig returkamp på Santiago Bernabéu om en knapp uke.

– Vi var veldig solide og forsvarte oss bra. Vi har tatt første steg mot finalen, sa Real-kaptein Sergio Ramos.

Onsdagens kamp var 25. gang Bayern München og Real Madrid har møttes i europacupene. Ingen andre klubber har så mange kamper mot hverandre.

I den andre semifinalen leder Liverpool 5-2 mot Roma.

(©NTB)

