Bayern-stjernene fikset festfyrverkeri i sesongåpningen

Bayerns Robert Lewandowski jubler for scoring fredag. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Bayern München sørget for at bundesligasesongen ble innledet med et gedigent smell fredag. Schalke ble regelrett ydmyket med 8-0.

Den tyske storklubbens offensive stjernegalleri fyrte på samtlige sylindere på eget gress og gjorde i lange perioder gjestene til statister. Serge Gnabry ledet an for de regjerende seriemesterne med tre scoringer. Thomas Müller, Robert Lewandowski, Leon Goretzka, Jamal Musiala og Leroy Sané fant veien til nettmaskene én gang hver. Sané, som ble hentet til Bayern fra Manchester City i sommer, sto i tillegg bak to målgivende pasninger i sin første seriekamp for den tyske fotballgiganten. 17 år gamle Jamal Musiala fikk sjansen som innbytter de siste 18 minuttene og brukte bare ni minutter på å sette inn 8-0-målet. (©NTB)

