Bayern til cupfinale med VAR-assistanse

Bayern München sløste med sjansene mot Eintracht Frankfurt og fikk kamp om finalebilletten i cupen, men målmaskinen Robert Lewandowskis scoring ga 2-1-seier.

Den ble først annullert for offside, men deretter korrekt godkjent etter VAR-gjennomgang.

Ivan Perisic var eneste endring i Bayern-laget som i helgen knuste Leverkusen i serien. Han erstattet en ryggplaget Serge Gnabry og stupheadet inn 1-0-målet etter et snaut kvarter i en første omgang Bayern dominerte fullstendig.

Kampen endret karakter etter pause. Plutselig var gjestene på høyde med det seiersvante hjemmelaget, og et dobbeltbytte i det 66. minutt betalte seg tre minutter senere da Danny da Costa utlignet etter flott forarbeid av Daichi Kamada. Det var de to som ble byttet inn sammen.

Den smellen tente Bayern, som i det 74. minutt tok ledelsen igjen ved Lewandowski. Linjemannen vinket og dommeren blåste, og Bayern-spillerne måtte vente noen lange minutter før de kunne juble.

Alphonso Davies var på grensen til offside da Leon Goretzka spilte ham gjennom på kant, men TV-bildene viste at han var på rett side. Innlegget gikk via Thomas Müller til Lewandowski, som satte inn sin 45. scoring på 39 kamper for Bayern denne sesongen.

Dominans

Bayern München kom til semifinalen med fem strake seirer og 17-4 i målscore etter viruspausen, og med 15 seirer på 16 kamper i 2020. Laget utspilte gjestene fra avspark.

Etter fem minutter tok Joshua Kimmich hjørnespark fra venstre. Thomas Müller nikket ved nærmeste stolpe i en bue over keeper Kevin Trapp, men på streken sto Dominik Kohr og headet ut.

To minutter senere slo Müller hardt inn fra høyre. Robert Lewandowski stormet inn i målgården og skulle bare sette foten på ballen fra kloss hold, men bommet og havnet selv i nettet.

Gjestene fikk knapt låne ballen, og det var bare et spørsmål om når målet ville komme.

Vakker scoring

I det 14. minutt spilte Manuel Neuer ut til Kingsley Coman, som fikk ballen ved midtstreken og slo i bakrom. Lewandowski nådde ballen, men mistet balansen i duell med Martin Hinteregger og falt. Ballen rullet til Müller, som elegant sto for det målgivende innlegget til Perisic.

Coman burde ha doblet ledelsen i det 25. minutt da Alphonso Davies stormet fram på siden og fant ham ved lengste stolpe. Coman hadde åpent mål, men skjøt svakt utenfor.

Ett måls ledelse ved pause var altfor lite slik kampen hadde artet seg, men i 2. omgang framsto Eintracht Frankfurt som et helt annet lag. Bayern levde farlig på 1-1, men ble frelst av Lewandowski og VAR-dommerne.

I finalen i Berlin 4. juli venter Leverkusen, som tirsdag slo 4.-divisjonslaget Saarbrücken 3-0.

