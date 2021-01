Bayern tilbake på tabelltopp etter forrykende snuoperasjon

Bayern München lå under 0-2 ved pause og så ut til å være på vei mot en hjemmesmell mot Mainz i Bundesliga søndag. Snuoperasjonen som fulgte ga 5-2-seier.

Måltyven Robert Lewandowski var ikke overraskende sentral da Bayern-stjernene snudde kampen til tre nye poeng. Han scoret to ganger.

Seieren betyr at den tyske storklubben er tilbake på tabelltoppen. Den overtok Alexander Sørloth og Leipzig med 1-0-seieren over Stuttgart lørdag.

Foruten Lewandowski sto Joshua Kimmich, Leroy Sane og Niklas Süle bak Bayerns scoringer etter pause søndag. Da hjalp det fint lite for hjemmelaget Mainz at Jonathan Burkardt og Alexander Hack sørget for 2-0-ledelse i første omgang.

Mainz har åpnet sesongen svakt og har kun Schalke 04 bak seg på tabellen. Det hadde dermed vært et lite sjokk dersom det hadde blitt seier eller poeng mot Bayern.

Mainz sparket trener Achim Beierlorzer tidligere denne sesongen. Han ble erstattet av Jan-Moritz Lichte, men i julen ble også han avskjediget. Søndag ledet Jan Siewert, som har fått trenerjobben midlertidig, klubben for første gang.

Søndagens kamp var den åttende strake seriekampen der Bayern lå under. Storklubben er imidlertid ubeseiret i den samme kamprekken.

