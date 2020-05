Bayern-topp lufter ideen om lønnstak

Bayern Münchens mektige styreleder Karl-Heinz Rummenigge mener at tiden igjen er moden for å ta opp diskusjonen om lønnstak i europeisk fotball.

– Det er ikke utelukket at det kommer et nytt forsøk om å innføre lønnstak, sa 64-åringen med et intervju med Sky TV søndag.

– Lønnstak er etter min mening en høyst interessant diskusjon, tilføyde han.

Rummenigge er tidligere leder for den europeiske klubbforeningen og opplyste at tidigere Uefa-president Michel Platini flere ganger tok opp saken med EU i Brussel.

– Uheldigvis endte han alltid opp med en blodig nese til tross for a than hadde støtte fra de største klubbene i Europa. Vi fikk høre at forslagene ikke kunne forenes med konkurransereglene i EU. Derfor var forslagene sjanseløse å få gjennom, sa Rummenigge.

– Det er vanskelig å se at situasjonen er forskjellig fra den gang, fortsatte Bayerns tidligere storscorer.

Fornyet kamp

Man håper likevel at lønnskutt kan være med å hjelpe å redusere gapet mellom profesjonelle fotballspillere og fansen. Koronapandemien, de økonomiske problemene hos mange klubber og krisen i fotballen har brakt emnet opp på ny.

Den tyske fotballigaen (DFL) og styreleder Christian Seifert vil trolig fronte saken de kommende månedene. Ifølge DFLs økonomiske rapport brukte de 18 klubbene i Bundesliga 1,43 milliarder euro (14,3 milliarder kroner) på lønn til spillere og trenere i 2018/19-sesongen.

Rummenigge mener man må tenke nøye gjennom saken dersom det kommer et forslag om lønnstak.

(©NTB)