Bayern-topp med nye Özil-stikk: – Et mirakel at han er Arsenal-kaptein

Bayern München-president Uli Hoeness er ikke ferdig med å kritisere Arsenals storstjerne Mesut Özil. Han mener 29-åringen ikke er så god som imaget tilsier.

Özil har vært et brennhett tema i tysk fotball den siste måneden. I kjølvannet av Tysklands VM-fiasko trakk playmakeren seg fra videre landslagsspill. Samtidig anklaget han personer i det tyske fotballforbundet for diskriminering og rasisme.

Hoeness var raskt ute med å gå til angrep på Özil og hans sportslige prestasjoner. Bayern-toppen sa rett ut at midtbanestjernen ikke vil bli savnet, og han stilte spørsmål ved Özils profesjonalitet.

– Jeg er glad for at skrekken er over. Han har spilt forferdelig dårlig i flere år. Han har ikke vunnet en duell siden før 2014-VM, sa Hoeness i juli.

Fortsetter kritikken

En drøy måned senere går han til nye angrep på Arsenals best betalte spiller.

– Jeg har sett ham spille over lang tid. Han er et godt markedsført produkt med et image som er mye bedre enn ham faktisk er. Hadde Joachim Löw (tysk landslagssjef) dratt til London oftere og studert ham skikkelig i Arsenal, ville han trolig ikke ha tatt ham med seg i troppen på grunn av sportslige årsaker, sier Hoeness til Sky Sports.

– Det er et mirakel at han er kaptein for Arsenal, legger han til.

Krever forklaring

Özil, som har tyrkiske røtter, kom blant annet med denne uttalelsen om Tysklands fotballpresident Reinhard Grindel da han offentliggjorde sin landslagsexit.

– I Grindels og hans tilhengeres øyne er jeg tysk når vi vinner, men innvandrer når vi taper.

Flere av Özils tidligere landslagskolleger har avvist 29-åringens rasismeanklager. Hoeness mener Özil må utdype kommentarene om landslaget.

– Han bør bli tvunget til å komme med en uttalelse. Det vil være en stor feil om han forlater laget uten å forklare seg skikkelig, sier Bayern-presidenten.

(©NTB)

Mest sett siste uken