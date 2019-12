Bayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen

Bayern München sendte Jose Mourinhos Tottenham hjem med 1-3-tap i mesterligaen i fotball onsdag. Begge lag går uansett videre til utslagsrundene.

BAYERN MÛNCHEN - TOTTENHAM 3-1:



Oppgjøret i Tyskland var betydningsløst for kampen om avansementet til cupspillet.

Hjemmelaget sparte derfor lagets mesterligatoppscorer Robert Lewandowski. Polakken står med ti scoringer i turneringen så langt. Det er to flere enn Erling Braut Haaland som gikk målløs av banen for Salzburg tirsdag.

Etter et snaut kvarters spill i Tyskland driblet hjemmelagets Serge Gnabry seg innover i banen og fant Kingsley Coman i fri posisjon. Alene med Tottenhams sisteskanse Paulo Gazzaniga gjorde han ingen feil.

Seks minutter senere kom imidlertid utligningen. Ryan Sessegnon satte inn utligningen på flott vis.

– Det var en god følelse å score. Det var et viktig mål med tanke på å komme inn i kampen på det tidspunktet, men jeg er skuffet over at vi tapte, sa målscoreren til Viasat etter kampen.

Målscorer Coman måtte forlate banen etter 25 minutter. Han falt sammen ute på kanten og haltet av banen med det som kunne se ut som en kneskade.

Hans erstatter Thomas Müller var på rett sted inne i feltet like før lagene gikk til pause og ordnet 2-1. Ballen traff veteranen til hans 44. mål i mesterligaen.

Philippe Coutinho hadde fyrt av den del skudd før han endelig traff etter 64 minutter. Brasilianeren skrudde da ballen elegant i nettmaskene til 3-1.

Olympiakos og Omar Elabdellaoui måtte slå Røde Stjerne for å gå forbi på tabellen og sikre en plass i utslagsrundene i europaligaen. Etter 88 målløse minutter ble Youssef El-Arabis matchvinner for den greske storklubben da han scoret på straffe i mål. Han ble selv felt.

Dermed blir spill i Europa for Olympiakos også på nyåret.

Elabdellaoui spilte hele onsdagens kamp.

(©NTB)