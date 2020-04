BBC: Champions League-finale 29. august

Ifølge BBC planlegger det europeiske fotballforbundet (Uefa) for at årets fotballsesong skal avsluttes med Champions League-finale i Istanbul 29. august.

Tre dager tidligere skal finalen i europaligaen spilles i Gdansk.

Planen legger til grunn at de største ligaene klarer å sluttføre sine serier innen sommeren og veien fram til finalene i Istanbul og Gdansk kan klemmes inn i det som kan bli et massivt kampskjema for de europeiske toppklubbene.

Uefa sjonglerer etter sigende mellom to ulike alternativ fram til finalene. Det ene er å spille som før med kvart- og semifinaler som dobbeltoppgjør. Det andre alternativet betyr kvart- og semifinale som enkeltstående kamper.

Uefa har møter med sine 55 medlemsland kommende uke. 23. april er det styremøte i Uefa.

(©NTB)