BBC: Derby vil ansette Rooney som spillende trener

Derby skal være interessert i å hente Rooney fra DC United, og gjøre ham til spillende trener for klubben.

Det melder BBC mandag kveld.

Derby var svært nære å rykke opp til Premier League med Frank Lampard som manager forrige sesong, og nå skal eier Mel Morris ha et ønske om å hente en annen tidligere storspiller til klubben.

Mens Lampard har lagt spillerkarrieren på hylla, holder Rooney fortsatt koken i MLS, og den tidligere Manchester United-spilleren har fortsatt to år igjen av kontrakten med DC United etter overgangen fra Everton i 2018.

Rooney har aldri lagt skjul på hans ønske om å gå inn i en trenerrolle, noe Derby skal ha tatt med i betraktningen.

BBC skriver at det ikke er kjent hvor nære partene er i samtalene, men at faktumet at det i det hele tatt har vært samtaler skal ha gitt grunn til optimisme i Derby-leiren.

Derby ansatte Lampard, Rooneys tidligere lagkamerat på landslaget, forrige sesong, men Chelsea-legenden forlot klubben tidligere i sommer for å ta over manageransvaret i nettopp Chelsea.

Lampard ledet Derby til playoff til Premier League, men der ble tap mot Aston Villa, som til slutt kunne juble for opprykk til det gjeveste selskap i England.

Rooney har en lang karriere i Premier League bak seg, og 33-åringen fikk til slutt 393 kamper for Manchester United etter overgangen fra Everton i 2004.