BBC: «Klar tvil om at Ole Gunnar Solskjær er mannen til å snu ting rundt dette beistet»

Mediegiganten BBC tror ikke Ole Gunnar Solskjær styrer Manchester United inn til en Champions League-plass i den kommende Premier League-sesongen.

Det kommer fram i den store forhåndsanalysen fra BBC signert Phil McNulty. Den ble presentert tirsdag, vel to døgn før overgangsvinduet stenger i England.

«Til tross for all «cheerleading» og alt forventet snakk om «feelgood factor» så har jeg klar tvil om at Ole Gunnar Solskjær er mannen til å snu ting rundt i dette Premier League-beistet. Dette er tvil jeg reiste allerede før United etter en sterk start under Solskjær punkterte og avsluttet med flaue prestasjoner mot slutten av sist sesong. Solskjær, akkurat som Frank Lampard (Chelsea), er totalt uprøvd (som manager), men var et trygt valg for Uniteds hierarki», skriver McNulty.

«Kan Solskjær stoppe fallet? En stor signering av en matchvinner-type de kommende dagene kan hjelpe ham, men nå tviler jeg på å se United i topp fire på tabellen».

BBC tipper dette utfallet i toppen av tabellen: 1) Manchester City, 2) Liverpool, 3) Tottenham, 4) Chelsea, 5) Manchester United og 6) Arsenal.

McNulty har vært kringkastingsgigantens sjef-fotballkommentator siden 2000 og dekker primært Premier League, Champions League og det engelske landslaget.

Premier League starter fredag med Liverpool – Norwich. Manchester Uniteds åpningskamp går søndag mot Chelsea.

