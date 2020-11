BBC: Opp mot 4000 på tribunen i England fra desember

Engelske myndigheter begynner så smått å åpne opp for idrettsarrangementer med tilskuere, ifølge BBC.

Det melder den britiske kanalen mandag.

De skriver at maks 4000 fans vil få komme på utendørsarrangementer i de områdene med lavest smitterisiko når landets nasjonale lockdown er over 2. desember.

Boris Johnson er ventet å komme med en offentliggjøring senere mandag.

BBC skriver at ingen fans vil få delta på arrangementer i de områdene med mest smitte.

Toppfotballen i England har blitt spilt for tomme tribuner i flere uker, mens breddeidretten i landet har vært satt på vent siden 5. november.

The Times skriver at planen til britiske myndigheter er å dele landet inn i ulike kategorier ettersom hvor stor smitte det er.

Kategori én vil bli tillatt å slippe inn så mange som 4000 supportere på utendørsarrangementer, mens kategori to må nøye seg med maks 2000.

Områdene i kategori tre må på sin side nøye seg med folketomme tribuner frem til smittetallene er lavere.

Kunngjøringen vil være viktig for klubber i lavere divisjoner, som gjerne har 4000 eller færre tilskuere på kamper uansett. Det vil imidlertid også være et steg i riktig retning for Premier League-klubbene.

