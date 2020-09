Becker advarer Norge før Ruuds åpningskamp i US Open

- Holder dere unna ryggen hans Norge, sier Boris Becker til Nettavisen. Tirsdag kjemper Casper Ruud om avansement i storturneringen US Open.

Tirsdag er US Open i gang for Casper Ruud når han møter amerikaneren Mackenzie McDonald i New York klokken 17.00.

Ruud ligger for øyeblikket på 37. plass på verdensrankingen, og norske tennisfans drømmer nå om et tredjerundemøte med nummer åtte i verden Matteo Berrettini.

Imponert over Ruud



Den tyske tennislegenden, seks ganger Grand Slam-mester Boris Becker, er imponert over fremgangen til Ruud de siste årene.

- Det hoppet han har gjort på rankingen er allerede veldig bra. Som 18-åring ble han sett på som den neste store, så gikk han på noen fartsdumper, og det er helt normalt. Juniortennis er veldig annerledes enn seniortennis, særlig den mentale biten. Menn håndterer press annerledes enn juniorer, sier Becker til Nettavisen.

Etter en lang pause fra kamper, grunnet viruspandemien, tapte Ruud første runde i Cincinatti Masters 1000-turneringen mot nummer 13 i verden, Diego Schwartzman. Becker er klar på at det ikke er noe å skamme seg over.

- Ruud har heller ikke fått spilt som normalt, og Schwartzman er en tøff motstander i første runde. Han er glimrende på grunnlinje-duellene, og en tøff nøtt å knekke. Casper må bare fortsette på reisen han er på, sier Becker, som nå jobber som tennisekspert i Eurosport.

Novak Djokovic er favoritt til å vinne US Open, i Rafael Nadal og Roger Federers fravær. Tidligere i år pådro serberen seg både koronavirus og krass kritikk etter å ha arrangert tennisturneringen Adria Tour og påfølgende festing i Beograd:

Bønn til det norske folk

Becker, som selv slo gjennom på den store scenen som tenåring, kommer så med en klar oppfordring til det norske folk om ikke å legge for mye press på 21-åringen fra Snarøya.

- Hold dere unna ryggen hans, Norge. Han er den beste dere har, så gi ham tid og ikke forvent at han skal vinne åpningskampen sin denne uken. Bare støtt ham og nyt fremgangen han har, sier Becker.

TIDENES BESTE NORDMANN: Ingen nordmenn har nådd så høyt opp på ATP-rankingen som Casper Ruud. Foto: Frank Franklin Ii (AP)

- Hva tenker du om hans muligheter for å komme seg inn i blant verdens fem eller ti beste på sikt?

- Han er helt klart talentfull, men jeg er alltid forsiktig med å spå noe som helst, for det er så mye som kan skje på veien mot toppen. Skader eller andre forstyrrelser kan ramme en spiller i så ung alder.

- Så fort spillerne har nådd topp ti eller topp fem, så vil de ikke gi fra seg plassen sin der. De har kjempet veldig hardt for å komme dit. Nye som vil komme inn, må være bedre over en lengre periode. Én eller to gode uker utgjør ingen forskjell.

Fakta ATP-rankingen ↓ 1. Novak Djokovic (SRB)

2. Rafal Nadal (ESP)

3. Dominic Thiem (AUT)

4. Roger Federer (SUI)

5. Daniil Medveded (RUS)

6. Stefanos Tsitsipas (GRE)

7. Alexander Zverev (GER)

8. Matteo Berrettini (ITA)

9. Gael Monfils (FRA)

10. David Goffin (BEL)

----------------------------------

37. Casper Ruud (NOR)

Becker om OL-møtet med Christian Ruud: - Tøff kamp

Casper Ruud trenes som kjent av sin egen far, Christian Ruud, som hadde 39 som sin beste plassering på ATP-rankingen. Becker minnes fremdeles det tøffe oppgjøret med Ruud i OL i Barcelona i 1992, som endte med at han vant tre av fem sett.

Nettavisen minner ham samtidig på et møte i Bucuresti i 1996, som han ikke husker like godt.

- Jeg husker at han var tøff. Kampen i OL var en lang og hard. Og den i Bucuresti, tapte jeg den?

Vi informerer Becker om at han trekte seg fra det andre møtet, før det første settet var ferdigspilt, før han kommer med en real hyllest at den norske tennisfamilien.

- Det er fint å se at tennis ligger i familien. Det er ikke ofte at du har en meget god far, så kommer sønnen, som også viser seg å være glimrende. Det er uvanlig. Jeg tror Ruud-familien vet noe om tennis, som de fleste nordmenn ikke vet.

