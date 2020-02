Beckham om Solskjærs oppførsel som United-sjef: - Der er han helt lik sir Alex Ferguson

Manchester United-legenden mener sin tidligere lagkompis gjør en god jobb som manager og tror Ole Gunnar Solskjær har full støtte blant fansen.

David Beckham var en superstjerne i Manchester United under sir Alex Fergusons ledelse og klubblegenden kjenner Premier League-klubben ut og inn.

Nå har Beckham, som for tiden er aktuell som eier i MLS-klubben Inter Miami, gitt sin fulle støtte til klubbens manager, og hans tidligere lagkompis, Ole Gunnar Solskjær.

LES OGSÅ: Solskjær hyller stjernen: – Har gitt oss X-faktor

Selv om det har vært en varierende sesong for United, legger ikke Beckham skjul på at han er imponert over den jobben nordmannen har gjort i Old Trafford-klubben.

Solskjær er inne i sin første fulle sesong som manager i United, etter at han overtok jobben etter José Mourinho i desember 2018 og senere fikk den permanent.

Beckham: - Solskjær gjør en god jobb



Til tross for at United ligger på en litt skuffende femteplass i Premier League så langt, har det vært flere positive øyeblikk denne sesongen med seire over klubber som Manchester City, Leicester, Tottenham og nå nylig en borteseier mot Chelsea.

- Jeg synes han gjør en god jobb, sier Beckham ifølge Daily Mail.

LES OGSÅ: Hevder Solskjær og United setter inn støtet i kampen om Premier League-stjerne

- Han har kommet inn og tatt ansvaret. Ole snakker hele veien positivt om spillerne i klubben og det er noe han har etter sjefen. Sir Alex Ferguson ville aldri kritisert en av sine egne spillere og Ole er helt lik der, sier 44-åringen videre.

Beckham, som beskriver seg selv som en stor Manchester United-supporter, er sikker på at Solskjær har full støtte blant dem som elsker klubben.

- Han lærer fortsatt, men han vil alltid beskytte spillerne og Manchester United. Alle som støtter klubben, vil støtte Solskjær, fordi han er en god person og på grunn av alt han har gjort for Manchester United over årene, mener Beckham.

- Når du er i en klubb som er så stor som Manchester United og du har hatt så stor suksess som det vi har hatt, vil det alltid komme tider der andre klubber har suksess.

LES OGSÅ: Hevder Manchester United ville by 40 millioner mer enn utkjøpsklausulen til Haaland

- Det vil bli snakket om



De siste årene er det byrival Manchester City som har vunnet Premier League, mens Liverpool nå ligger an til å ta sin første ligatittel på 30 år.

United, derimot, har ikke vunnet ligaen siden 2013.

VANT TITLER: Ole Gunnar Solskjær, David Beckham og Gary Neville i 1997. Foto: Paul Marriott (Pa Photos / NTB scanpix)

- Når det er Manchester City eller Liverpool som har suksess, så vil det bli snakket om. Det er helt naturlig med en overgangsperiode, spesielt etter at Ferguson ga seg.

- David Gill (direktør i United) ga seg også, og det vare flere spillere som la opp. Ryan Giggs, Paul Scholes og Neville-brødrene, de la alle opp, så det er naturlig at klubben går gjennom en periode med mindre suksess, sier Beckham i intervjuet.

LES OGSÅ: Hevder Lampard kan komme til å kvitte seg med åtte spillere

Han følger likevel fortsatt med på alt som skjer i gamleklubben.

- Om det er vanskelig å se på United nå? Nei, fordi jeg er en ekte Manchester United-fan og uansett hva slags situasjon klubben er i, så elsker jeg å se dem spille.

- Men vi får håpe dette ikke varer for lenge. At det går for lenge uten at vi vinner, fordi vi er en av verdens største klubber. Det er ikke mange med slike tradisjoner.