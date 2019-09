Beckham vil ha Messi til MLS

David Beckham skal ha reagert lynkjapt på nyheten om at Lionel Messi kan forlate Barcelona gratis etter sesongen. Engelskmannen ønsker argentineren til MLS.

Beckham la opp som fotballspiller i 2013, men 44-åringen er fortsatt aktiv i fotballen, og er blant annet president i nyoppstartede Inter Miami CF, som blir del av MLS i 2020.

Han har store drømmer om sin nye klubb, og nå har han rettet blikket mot Barcelonas Lionel Messi. Det skjer etter at Barcelona-president Josep Maria Bartomeu på Barcelonas egen TV-kanal fredag røpet at klubbens desidert største stjerne kan forlate klubben gratis dersom spilleren ønsker det etter sesongen.

Ifølge radioverten Xavi Campos i Barcelona Radio skal Beckham ha fått med seg nyheten, skriver den britiske avisen Daily Mail. De skriver at den tidligere Manchester United-spilleren allerede har tatt kontakt for å høre om Messi kunne tenke seg å bytte ut La Liga med Major League Soccer i USA.

Beckham har tidligere uttalt at han både Messi og Cristiano Ronaldo er spillere han kunne tenke seg til klubben.

– Alle har sin ønskeliste, sa Beckham da.

– Men hvis du ser på måten de spiller på, selv om det er mot slutten av deres karrierer, tror jeg ikke de nærmer seg slutten. De spiller på et så høyt nivå at det er vanskelig å tro at de vil forlate klubbene de nå er i. Men vi får se. Man vet aldri hva som skjer i fotball, sa United-legenden videre.

Barcelona-presidenten fortalte i fredagens intervju at han ikke er bekymret for at Messi skal forlate klubben, og at flere av klubbens spillere har hatt samme klausul i sine kontrakter.

Dette er spillere som har gjort seg fortjent til friheten til å velge, og jeg tror ikke vi skal bekymre oss. Vi ønsker selvfølgelig at Messi skal spille for Barcelona til 2021 og helst enda lenger. Vi er veldig rolige, sa Bartomeu.

