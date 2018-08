Bedring for hjerneskadd Ajax-spiller

Tilstanden til Ajax-spiller Abdelhak Nouri har bedret seg den siste tiden, mer enn ett år etter at han kollapset på banen og pådro seg alvorlig hjerneskade.

I et intervju med TV-kanalen NOS sier spillerens bror at familien ikke har gitt opp håpet om at Abdelhak skal bli helt frisk.

Lenge var spilleren i koma etter at hjertet stoppet under en treningskamp i Østerrike. Han var uten oksygentilførsel til hjernen så lenge at det oppsto varig og alvorlig hjerneskade.

Broren Abderrahim Nouri sier til NOS at tilstanden er bedret gradvis i løpet av året, og at Abdelhak nå kan kommunisere med familien sin ved å bevege munnen eller øyenbrynene.

– Når jeg sammenligner med slik det var, må jeg si at ting går bra. Det er mye bedre, sier Abderrahim.

Samtidig sier han at brorens fysiske tilstand er forverret på grunn av at han ikke kan være i fysisk aktivitet.

Abdelhak Nouri gikk gradene i Ajax' berømte ungdomsavdeling og hadde slått seg inn i A-lagsstallen da han 20 år gammel kollapset på banen i fjor sommer.

I juni innrømmet klubben at han ikke fikk førstehjelpen han trengte etter kollapsen. De som behandlet ham på banen konsentrerte seg om å åpne luftveiene, og det ble ikke oppdaget tidlig nok at hjertet hans hadde stoppet. Derfor ble ikke hjertestarter brukt tidsnok.

Ajax tok følgelig på seg ansvar for konsekvensene av den utilstrekkelige behandlingen.

(©NTB)

