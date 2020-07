Begge verdenstourrittene i sykling i Canada er avlyst

Verdenstourrittene i sykling i Canada 11. og 13. september er avlyst av helsemessige årsaker grunnet den pågående koronapandemien.

Det skriver arrangøren i en pressemelding. Grand Prix de Québec og Grand Prix de Montreal strykes begge fra kalenderen.

– Arrangøren har konkludert med at det vil være umulig å oppfylle alle helse- og operasjonelle tiltak, som er nødvendige for å garantere et sikkert miljø for alle involverte under den pågående koronapandemien, lyder det i pressemeldingen.

Videre forklarer Serge Arsenault, som leder organisasjonskomiteen, at tross måneder med hard arbeid, er det stadig for mange ubesvarte spørsmål til å gjennomføre rittene.

Reiserestriksjoner, mulig karantene for innreisende og forbud mot større folkeansamlinger byr på problemer for gjennomføringen av konkurransene.

– Å utsette beslutningen ytterligere vil verken være ansvarlig eller respektfullt overfor alle partnerne våre, som har stolt på oss siden 2010, sier Arsenault.

Rittene utsettes til 2021, fastslår han.

(©NTB)