Bekmørkt for Arsenal: Rødt kort og selvmål ga tap i bunnkampen mot Burnley

Den tidligere storheten Arsenal ser hjelpeløs ut i Premier League. Etter 0-1 i søndagens bunnkamp mot Burnley er London-laget i nedrykksstriden for fullt.

Med navn som Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette og Granit Xhaka i startelleveren skulle man ikke tro at Arsenal er en nedrykkskandidat. Men etter tolv serierunder tyder både tabellen og spillet på banen på akkurat det.

Hjemme mot bunnlaget Burnley virket Mikel Artetas utvalgte motløse. Etter en times spill med søvndyssende fotball på Arsenals hjemmebane gikk det fra vondt til verre for «The Gunners».

Først fikk Granit Xhaka se det røde kortet etter at han hadde sparket ned Dwight McNeil. Dommeren dro først opp det gule, men en VAR-sjekk viste at Xhaka fortjente rødt kort etter et basketak i tumultene etter taklingen, og dermed ble det en tidlig dusj.

Det ga Burnley fornyet håp. Gjestene klatret så vidt over nedrykksstreken etter at Pierre-Emerick Aubameyang satte ballen i eget nett i et klønete klareringsforsøk kvarteret før full tid.

Etter seieren er Burnley oppe på 17.-plass med 9 poeng, mens Arsenal er på 15.-plass med 13. Ned til Fulham på nedrykksplass har Arsenal fem poeng.

(©NTB)

